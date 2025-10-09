Effetto Liga, la storia di una tribute band a Fuori Frequenza con Luca Locatelli
Appuntamento questa sera (giovedì) alle 21 sulla nostra web radio per parlare di un fenomeno che è una parte sempre più importante della musica dal vivo. Hobbeat, Gian e Giuseppe intervisteranno un musicista che ha dedicato la sua vita artistica al rocker di Correggio
Questa sera (giovedì) alle 21 tornano in onda Hobbeat, Gian e Giuseppe con Fuori Frequenza, la trasmissione serale di Radio Materia. Ospite speciale della serata sarà Luca Locatelli, voce della band EffettoLiga, uno dei tributi più apprezzati dedicati a Luciano Ligabue.
Ascolta Radio Materia
Nato dalla passione per il rock italiano e per il cantautore di Correggio, EffettoLiga porta sui palchi di tutta Italia l’energia, le emozioni e l’autenticità tipiche dei concerti del Liga.
Luca Locatelli, con la sua voce graffiante e una presenza scenica carismatica, riesce a trasmettere al pubblico quella stessa intensità che ha reso celebre l’artista emiliano, regalando uno spettacolo capace di unire musica, ricordi e grande partecipazione.
Durante la puntata, Hobbet, Gian e Giuseppe accompagneranno gli ascoltatori in un viaggio tra aneddoti, curiosità e musica dal vivo, scoprendo la storia di EffettoLiga, i loro progetti futuri e il legame profondo che li unisce all’universo musicale di Ligabue.
Un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti del rock italiano e per chi vuole rivivere, anche solo per una sera, le emozioni di un grande concerto del Liga — rigorosamente in diretta su Radio Materia.
ASCOLTA LE REPLICHE DI FUORI FREQUENZA
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Perché i negozi anticipano il Natale? “Non è solo marketing, è una strategia di sopravvivenza”
Paolo Cottini su Passa la Tre Valli Varesine: ecco cosa prevede l'ordinanza sulle scuole di Varese, tra chiusure, bus e cambi d'orario
Bustocco-71 su Arrivano le barriere antirumore in A8, lo svincolo di Gallarate chiude per dieci mesi
Felice su Dopo la sentenza sul Mottarone il racconto delle mamme di Silvia e Alessandro: “Per noi non è giustizia”
Felice su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.