Varese News

Musica

Effetto Liga, la storia di una tribute band a Fuori Frequenza con Luca Locatelli

Appuntamento questa sera (giovedì) alle 21 sulla nostra web radio per parlare di un fenomeno che è una parte sempre più importante della musica dal vivo. Hobbeat, Gian e Giuseppe intervisteranno un musicista che ha dedicato la sua vita artistica al rocker di Correggio

luca locatelli

Questa sera (giovedì) alle 21 tornano in onda Hobbeat, Gian e Giuseppe con Fuori Frequenza, la trasmissione serale di Radio Materia. Ospite speciale della serata sarà Luca Locatelli, voce della band EffettoLiga, uno dei tributi più apprezzati dedicati a Luciano Ligabue.

Ascolta Radio Materia

Nato dalla passione per il rock italiano e per il cantautore di Correggio, EffettoLiga porta sui palchi di tutta Italia l’energia, le emozioni e l’autenticità tipiche dei concerti del Liga.

Luca Locatelli, con la sua voce graffiante e una presenza scenica carismatica, riesce a trasmettere al pubblico quella stessa intensità che ha reso celebre l’artista emiliano, regalando uno spettacolo capace di unire musica, ricordi e grande partecipazione.

Durante la puntata, Hobbet, Gian e Giuseppe accompagneranno gli ascoltatori in un viaggio tra aneddoti, curiosità e musica dal vivo, scoprendo la storia di EffettoLiga, i loro progetti futuri e il legame profondo che li unisce all’universo musicale di Ligabue.

Un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti del rock italiano e per chi vuole rivivere, anche solo per una sera, le emozioni di un grande concerto del Liga — rigorosamente in diretta su Radio Materia.

ASCOLTA LE REPLICHE DI FUORI FREQUENZA

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 09 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.