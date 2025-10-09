Effetto Liga, la storia di una tribute band a Fuori Frequenza con Luca Locatelli

Questa sera (giovedì) alle 21 tornano in onda Hobbeat, Gian e Giuseppe con Fuori Frequenza, la trasmissione serale di Radio Materia. Ospite speciale della serata sarà Luca Locatelli, voce della band EffettoLiga, uno dei tributi più apprezzati dedicati a Luciano Ligabue.

Nato dalla passione per il rock italiano e per il cantautore di Correggio, EffettoLiga porta sui palchi di tutta Italia l’energia, le emozioni e l’autenticità tipiche dei concerti del Liga.

Luca Locatelli, con la sua voce graffiante e una presenza scenica carismatica, riesce a trasmettere al pubblico quella stessa intensità che ha reso celebre l’artista emiliano, regalando uno spettacolo capace di unire musica, ricordi e grande partecipazione.

Durante la puntata, Hobbet, Gian e Giuseppe accompagneranno gli ascoltatori in un viaggio tra aneddoti, curiosità e musica dal vivo, scoprendo la storia di EffettoLiga, i loro progetti futuri e il legame profondo che li unisce all’universo musicale di Ligabue.

Un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti del rock italiano e per chi vuole rivivere, anche solo per una sera, le emozioni di un grande concerto del Liga — rigorosamente in diretta su Radio Materia.

ASCOLTA LE REPLICHE DI FUORI FREQUENZA

