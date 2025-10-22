Forza e movimento: laboratorio scientifico per bambini a Varese

Nel nostro laboratorio, scoprirai come funzionano leve e macchine semplici e come ottenere la super forza

Forza, movimento, equilibrio… quanta fisica c’è nelle cose che facciamo ogni giorno!

Nel nostro laboratorio, scoprirai come funzionano leve e macchine semplici e come ottenere… la super forza!

Sperimenterai, proverai con le tue mani e capirai che la scienza non è solo studio… ma anche tantissimo divertimento!

L’evento si svolgerà sabato 25 ottobre, dalle 17 alle 18.30 presso il Thinker Lab in via Cairoli 5 a Varese (parcheggio consigliato Lidl di via Carcano, gratuiti i primi 120 min) ed è rivolto ai bambini da 7 anni a 11 anni.

Il Thinker Lab è il luogo in cui i bambini coltivano le loro passioni, scoprono i loro talenti e danno forma al loro futuro. Un laboratorio creativo in cui bambini e bambini sperimentano e imparano confrontandosi con esperti, scienziati e artisti.

Per partecipare al corso è richiesto un contributo di 15 euro da versare in loco.

I posti sono limitati, è necessario prenotare tramite il form dedicato cliccando qui

Tutti i nostri laboratori sono condotti da professionisti specializzati nei rispettivi ambiti, pronti a trasformare la scienza in un’esperienza coinvolgente e interattiva. Grazie al loro approccio pratico e dinamico, bambini e ragazzi potranno esplorare il mondo scientifico in modo divertente e stimolante!