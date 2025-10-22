Varese News

Tempo Libero

Varese - Evento sponsorizzato

Forza e movimento: laboratorio scientifico per bambini a Varese

Nel nostro laboratorio, scoprirai come funzionano leve e macchine semplici e come ottenere la super forza

SEO ottobre 2025
Bambini

25 Ottobre 2025

Forza, movimento, equilibrio… quanta fisica c’è nelle cose che facciamo ogni giorno!
Nel nostro laboratorio, scoprirai come funzionano leve e macchine semplici e come ottenere… la super forza!
Sperimenterai, proverai con le tue mani e capirai che la scienza non è solo studio… ma anche tantissimo divertimento!

L’evento si svolgerà sabato 25 ottobre, dalle 17 alle 18.30 presso il Thinker Lab in via Cairoli 5 a Varese (parcheggio consigliato Lidl di via Carcano, gratuiti i primi 120 min) ed è rivolto ai bambini da 7 anni a 11 anni.

Il Thinker Lab è il luogo in cui i bambini coltivano le loro passioni, scoprono i loro talenti e danno forma al loro futuro. Un laboratorio creativo in cui bambini e bambini sperimentano e imparano confrontandosi con esperti, scienziati e artisti.

Per partecipare al corso è richiesto un contributo di 15 euro da versare in loco.

I posti sono limitati, è necessario prenotare tramite il form dedicato cliccando qui

Tutti i nostri laboratori sono condotti da professionisti specializzati nei rispettivi ambiti, pronti a trasformare la scienza in un’esperienza coinvolgente e interattiva. Grazie al loro approccio pratico e dinamico, bambini e ragazzi potranno esplorare il mondo scientifico in modo divertente e stimolante!

22 Ottobre 2025
di

potrebbero interessarti anche

Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.