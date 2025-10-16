Gemonio, quattro contorni per festeggiare sua maestà la polenta

Una giornata di gusto e tradizione: domenica 19 ottobre, a partire dalle 12.30, il Parco delle Feste di Gemonio si riempie dei profumi e dei sapori della Festa della Polenta, giunta quest’anno alla sua 15a edizione. Un appuntamento diventato ricorrenza fissa per il paese all’imbocco della Valcuvia e per gli amanti della cucina autunnale, organizzato come sempre dalla Pro Loco di Gemonio.

La festa si svolge nell’area feste di via Edoardo Curti (nei pressi di scuole e impianti sportivi), in una cornice ideale per un pranzo in compagnia: in caso di maltempo si riempirà la sala al coperto, ma se il meteo fosse clemente ci sarà anche la possibilità di pranzare all’aperto.

Protagonista indiscussa dell’evento è ovviamente la polenta, proposta in diverse varianti per soddisfare tutti i gusti: i cuochi della Pro Loco la prepareranno con brasato e funghi, con carne di cervo, con spezzatino di cinghiale oppure con il gorgonzola. Chi preferisce gustare i piatti a casa, è prevista anche la possibilità dell’asporto tra le 11,30 e le 12,00: in questo caso è necessario presentarsi con i propri contenitori.

L’iniziativa ha saputo crescere ed evolversi nel tempo (come detto, è l’edizione numero 15) e rappresenta un momento di ritrovo per la comunità locale oltre che un’occasione per valorizzare i sapori del territorio in un clima familiare e accogliente. La Pro Loco di Gemonio, con il suo impegno costante, rinnova anche quest’anno l’invito a partecipare numerosi, con la promessa di un pranzo gustoso e ben organizzato.