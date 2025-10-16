Gemonio, via ai lavori per la costruzione di un nuovo asilo nido comunale

Con l’approvazione avvenuta in consiglio comunale nei giorni scorsi, a Gemonio è partita l’operazione “asilo nido comunale”. Grazie a un finanziamento di 480mila euro ottenuto attraverso il PNRR infatti, l’amministrazione del sindaco Samuel Lucchini ha avviato l’iter per una struttura completamente nuova e che permetterà di ospitare fino a 20 bambini tra i pochi mesi e i due anni.

L’area individuata per il nuovo edificio (il PNRR prevede, appunto, le realizzazione di una struttura nuova di zecca) è una parte dell’attuale cortile delle scuole elementari: l’ingresso sarà su via Campiuso e la scuola sarà posizionata lungo la via stessa, a partire dal confine tra il cortile e la palestra comunale. Agli alunni delle elementari “Edoardo Curti” rimarrà comunque un’area sufficiente per svolgere le attività all’aperto e gli intervalli. Foto di Felix Baby Lama da Pixabay

Il problema principale, però, è rappresentato dalle tempistiche. Le regole stringenti e non derogabili che accompagnano l’erogazione dei fondi del PNRR prevedono che il nuovo asilo nido venga costruito e completato entro l’inizio del prossimo mese di giugno 2026. Una vera e propria corsa contro il tempo che l’amministrazione e l’ufficio tecnico comunale (che ha curato internamente l’intero progetto) hanno deciso ugualmente di compiere.

L’area dove sorgerà il Nido: sulla sinistra la palestra, sul fondo il confine con via Campiuso dove sarà posizionato l’ingresso principale

Per questo, l’avvio dei lavori è imminente e inizierà con lo spostamento di una serra didattica e con l’abbattimento di alcuni pini – non particolarmente voluminosi – che si trovano tra il cortile delle scuole e la palestra, senza i quali si guadagneranno preziosi metri quadrati di terreno (appunto nell’ottica di non ridurre troppo lo spazio ricreativo degli scolari).

«Con l’arrivo in paese di un nuovo asilo nido, Gemonio garantirà un’offerta formativa completa dagli zero ai 14 anni» spiega il sindaco Lucchini facendo riferimento alla presenza sul territorio sia della scuola materna “Corda” (una Fondazione Ente del Terzo Settore) che ha anche la sezione primavera oltre che alla primaria “Edoardo Curti” e alla secondaria di primo grado “Dante Alighieri”, queste ultime posizionate nella stessa zona del nuovo nido. «Per la nostra amministrazione è una novità importante che contribuirà allo sviluppo dell’intera comunità e che coprirà una domanda molto alta, trattandosi di un nido pubblico».

I costi totali della nuova opera saranno di 520mila euro con il Comune che coprirà i 40mila euro mancanti rispetto al contributo PNRR. Per questa è stata approvata una variazione di bilancio, con il voto favorevole anche del consigliere di minoranza presente. Uno sforzo economico, per un piccolo comune, fatto nell’ottica di investire sui cittadini più giovani e sulle loro famiglie, anche perché quello di Gemonio è stato uno dei soli cinque progetti di questo tipo approvati in Lombardia nel corso delle ultime erogazioni del PNRR.