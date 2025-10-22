Gli “Stati Generali del Centrodestra“ propongono la candidatura di Furio Artoni a sindaco di Luino 

Il Comitato direttivo degli Stati Generali del Centro Destra propone la candidatura a sindaco di Luino per le prossime amministrative che si terranno nella primavera 2026 per la figura dell’avvocato Furio Artoni (nella foto), già consigliere comunale e attuale capogruppo della lista “Azione civica Luino e frazioni”

Il Comitato direttivo – composto da Pietro Agostinelli, Leo Marmorato, Maria Biondolillo, Egidio Carlomagno, Fabian Nastasie, Tonino Biondolillo e Walter Cazzola – «ritiene che l’avvocato Furio Artoni, già consigliere comunale, possa rappresentare una figura adeguata a guidare un programma centrato su sicurezza e sviluppo del territorio».

Alla luce delle criticità emerse nell’area del Luinese, il Comitato intende inoltre definire una strategia di lungo periodo che coniughi sviluppo economico, sicurezza urbana e tutela dei servizi pubblici locali, individuando una serie di ambiti prioritari di intervento.

Tra questi figurano la difesa dei diritti dei lavoratori frontalieri, anche alla luce delle recenti modifiche normative in Svizzera; la salvaguardia dell’ospedale di Luino e il potenziamento della sanità territoriale; il rafforzamento delle misure di sicurezza urbana, con la richiesta di un commissariato di polizia e la collaborazione tra forze dell’ordine e volontari.

Particolare attenzione verrà riservata anche al decoro cittadino e alla manutenzione del patrimonio urbano, alla crescita delle imprese locali, al miglioramento della viabilità e alla realizzazione di nuove infrastrutture di trasporto, temi che l’avvocato Furio Artoni aveva già posto al centro di diversi incontri pubblici promossi a partire dal 2023.

Tra le proposte figura inoltre la valutazione di un polo universitario a Luino, in sinergia con il tessuto manifatturiero, per favorire formazione, innovazione e occupazione giovanile.

Per questo motivo, al professionista è stata avanzata la proposta di candidatura a sindaco di Luino in vista delle prossime elezioni amministrative.

Nei prossimi giorni, Artoni sarà chiamato a comunicare la propria disponibilità. “Il nostro obiettivo – spiegano dal Comitato – è definire un’agenda di lavoro concreta, con priorità chiare su sanità, sicurezza, infrastrutture e crescita economica. Il confronto pubblico avviato nell’ultimo anno ha offerto spunti preziosi per costruire una visione condivisa del futuro di Luino”.