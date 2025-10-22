Mercallo
Halloween Parade a Mercallo: il 31 ottobre una sfilata da brividi per le vie del paese
Una festa di Halloween a misura di bambino, tra travestimenti, dolcetti e risottata finale nel cuore del paese
Una serata spaventosa ma divertente attende le famiglie di Mercallo giovedì 31 ottobre. L’Associazione Genitori “I Sassi”, con il patrocinio del Comune e la collaborazione della Pro Loco, organizza la Halloween Parade, una sfilata in maschera pensata per i più piccoli.
Travestimenti, tappe paurose e risotto per tutti
Il ritrovo è fissato alle 17:30 al parchetto di Piazza della Croce. Da qui inizia la parata in maschera attraverso il centro storico, tra piccole sorprese e tappe “da brivido”.
Il percorso si conclude con una risottata offerta dall’Amministrazione Comunale nel parcheggio della Cooperativa, situato dietro il Bar da Pino. Un momento di festa per stare insieme, divertirsi e chiudere in bellezza la serata.
Come partecipare
L’ingresso prevede un contributo simbolico di 1 euro per bambino. Ogni partecipante deve essere accompagnato da un genitore. In caso di maltempo, l’evento verrà annullato.