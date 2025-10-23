Varese News

Harry Potter ispira l’Halloween al Castello di Castiglione Olona

Venerdì 31 ottobre a partie dalle ore 15 una festa per tutti, con giochi spettacoli, golosità e un giro di dolcetto o scherzetto. In serata musica con il dj

Generico 20 Oct 2025
Bambini

31 Ottobre 2025

Sarà una spaventosa giornata all’insegna del divertimento l’Halloween al Castello di Castiglione Olona, con un ricco programma di attività rivolte a tutti: dai più piccoli e le loro famiglie ai più grandi.
L’appuntamento è per venerdì 31 ottobre 2025 dalle ore 15 al Castello di Monteruzzo, in via Marconi 1, a Castiglione Olona

Il programma prevede giochilaboratorimusicamagia e diverse attività a tema pensate per i bambini. Il clou per i bambini sarà alle 16.30 con lo spettacolo di magia e bolle del Cappellaio Matto a tema Harry Potter. Ma per i mostri più audaci e golosi, sopo la merenda alle ore 16 nella sala delle betulle, ci sarà l’opportunità di girare per le vie di Castiglione Olona per il classico “dolcetto o scherzetto?!

Immancabile anche per questa edizione il concorso Un Mostro di Zucca” che vedrà premiate alle ore 18, con ritiro alle ore 17.30,  le più spaventose zucche intagliate e decorate.
A seguire serata si musica e balli con DJ.

Halloween al Castello è promosso come sempre dal Cmune di Castiglione Olona.

23 Ottobre 2025
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

