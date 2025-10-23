Harry Potter ispira l’Halloween al Castello di Castiglione Olona

Sarà una spaventosa giornata all’insegna del divertimento l’Halloween al Castello di Castiglione Olona, con un ricco programma di attività rivolte a tutti: dai più piccoli e le loro famiglie ai più grandi.

L’appuntamento è per venerdì 31 ottobre 2025 dalle ore 15 al Castello di Monteruzzo, in via Marconi 1, a Castiglione Olona

Il programma prevede giochi, laboratori, musica, magia e diverse attività a tema pensate per i bambini. Il clou per i bambini sarà alle 16.30 con lo spettacolo di magia e bolle del Cappellaio Matto a tema Harry Potter. Ma per i mostri più audaci e golosi, sopo la merenda alle ore 16 nella sala delle betulle, ci sarà l’opportunità di girare per le vie di Castiglione Olona per il classico “dolcetto o scherzetto?!“

Immancabile anche per questa edizione il concorso “Un Mostro di Zucca” che vedrà premiate alle ore 18, con ritiro alle ore 17.30, le più spaventose zucche intagliate e decorate.

A seguire serata si musica e balli con DJ.

Halloween al Castello è promosso come sempre dal Cmune di Castiglione Olona.