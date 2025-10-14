“Il barbiere di Siviglia” in scena al Teatro Condominio di Gallarate
Promosso dall'azienda Fiamma per i suoi 80 anni, anche a sostegno di due realtà locali. In scena il Coro e Orchestra Amadeus: previsti due momenti, al mattino per gli studenti e alla sera per tutti
Venerdì 17 ottobre al Teatro Condominio di Gallarate va in scena l’opera “Il Barbiere di Siviglia”.
L’opera viene allestita dal Coro e Orchestra Amadeus, in collaborazione con il Comune e per iniziativa di Fiamma, storica azienda con sede nella vicina Cardano al Campo.
L’evento sarà sia un’occasione formativa e didattica per le scuole del territorio sia un evento di arte e solidarietà per l’intera comunità, finalizzato alla raccolta di fondi per due associazioni del territorio impegnate nella solidarietà sociale.
La rappresentazione per studenti al mattino
L’associazione Ensemble Amadeus nell’ambito del progetto “Ragazzi all’Opera” e grazie al patrocinio del Comune di Gallarate, darà infatti a 545 studenti delle scuole medie di Gallarate la possibilità di assistere gratuitamente a una rappresentazione mattutina dell’opera appositamente studiata per un pubblico di giovani.
L’intento è poter offrire ai ragazzi un approccio all’educazione musicale che si focalizzi maggiormente sul piacere di un ascolto emotivo e consapevole, avvicinandoli al meraviglioso mondo della lirica italiana, dichiarato patrimonio immateriale dell’Unesco nel 2023.
La rappresentazione serale aperta a tutti
In serata è invece in programma – alle 20.30 – l’esecuzione integrale dell’opera in forma scenica, aperta a tutta la cittadinanza.
Il ricavato dell’evento sarà devoluto a due associazioni di volontariato – Il Seme e Officina 025 – entrambe impegnate in importanti progetti di inclusione e sostegno per ragazzi con disabilità e autismo.
L’occasione sarà anche un momento per Fiamma per ricordare i suoi 80 anni di attività (1945-2025) che l’hanno portata a diventare un gruppo industriale leader a livello internazionale, mantenendo salde le proprie radici sul territorio locale.
I biglietti per il concerto serale sono disponibili tramite prenotazione online su www.ensembleamadeus.org, via mail a info@ensembleamadeus.org o via tel-whatsapp al +39 3202944438
