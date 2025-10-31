Varese News

Varese Laghi

In viaggio verso la felicità con Varese Corsi: un laboratorio alla scoperta del benessere

Tre lezioni a partire da giovedì 20 novembre dalle 19:00 alle 20:30. Aperte le iscrizioni

Varese Corsi 2025

Con Varese Corsi arriva un laboratorio pensato per chi vuole approfondire il concetto di felicità e scoprire strumenti pratici da applicare nella vita quotidiana. “In viaggio verso la felicità” prenderà il via da giovedì 20 novembre con tre lezioni dalle 19:00 alle 20:30, presso Materia Spazio Libero a Castronno, guidato da Eleonora D’Antonio

Dai principi della consapevolezza personale alla gestione delle emozioni, ogni incontro offre spunti concreti per coltivare serenità, equilibrio e benessere interiore, trasformando piccoli gesti quotidiani in momenti di crescita personale.

Tre lezioni guidate per esplorare il significato della felicità e imparare a coltivarla nella vita di tutti i giorni. I partecipanti scopriranno strumenti pratici e tecniche semplici per sviluppare consapevolezza, equilibrio e una maggiore energia positiva, in un percorso di crescita personale e riflessione interiore.

Per maggiori informazioni e per iscriversi, cliccare qui.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 31 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.