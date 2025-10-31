In viaggio verso la felicità con Varese Corsi: un laboratorio alla scoperta del benessere

Con Varese Corsi arriva un laboratorio pensato per chi vuole approfondire il concetto di felicità e scoprire strumenti pratici da applicare nella vita quotidiana. “In viaggio verso la felicità” prenderà il via da giovedì 20 novembre con tre lezioni dalle 19:00 alle 20:30, presso Materia Spazio Libero a Castronno, guidato da Eleonora D’Antonio.

Dai principi della consapevolezza personale alla gestione delle emozioni, ogni incontro offre spunti concreti per coltivare serenità, equilibrio e benessere interiore, trasformando piccoli gesti quotidiani in momenti di crescita personale.

Tre lezioni guidate per esplorare il significato della felicità e imparare a coltivarla nella vita di tutti i giorni. I partecipanti scopriranno strumenti pratici e tecniche semplici per sviluppare consapevolezza, equilibrio e una maggiore energia positiva, in un percorso di crescita personale e riflessione interiore.

Per maggiori informazioni e per iscriversi, cliccare qui.