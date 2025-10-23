Varese News

Gallarate/Malpensa

Incidente a Cavaria sulla provinciale, soccorsi strada chiusa

Lo scontro all'altezza del supermercato all'ingresso del paese venendo da Gallarate

ambulanza generica notte sos malnate

Incidente a Cavaria sulla provinciale 341, all’altezza del supermercato all’ingresso del paese venendo da Gallarate, poco prima delle 21 di stasera, giovedì 23 ottobre: sul posto il 118 ha inviato due ambulanze della Croce Rossa di Gallarate, per soccorrere le tre persone coinvolte.

Si tratta di due uomini di 45 anni e di un ragazzino di 14 anni: nessuno di loro avrebbe riportato ferite gravi.

La strada è stata chiusa per permettere i soccorsi e la messa in sicurezza.

Sul posto i carabinieri di Busto, competenti per territorio.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 23 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.