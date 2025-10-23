Incidente a Cavaria sulla provinciale, soccorsi strada chiusa
Lo scontro all'altezza del supermercato all'ingresso del paese venendo da Gallarate
Incidente a Cavaria sulla provinciale 341, all’altezza del supermercato all’ingresso del paese venendo da Gallarate, poco prima delle 21 di stasera, giovedì 23 ottobre: sul posto il 118 ha inviato due ambulanze della Croce Rossa di Gallarate, per soccorrere le tre persone coinvolte.
Si tratta di due uomini di 45 anni e di un ragazzino di 14 anni: nessuno di loro avrebbe riportato ferite gravi.
La strada è stata chiusa per permettere i soccorsi e la messa in sicurezza.
Sul posto i carabinieri di Busto, competenti per territorio.
