Incidente tra Binago e Malnate: grave schianto in moto sulla statale, in volo anche l’elisoccorso

Sul posto ambulanze, elisoccorso, carabinieri e vigili del fuoco: il tratto è stato temporaneamente chiuso per i soccorsi

Grave incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, sabato 18 ottobre, lungo la strada statale tra Binago e Malnate, all’altezza di viale Como. Tre le persone coinvolte in quella che, secondo le prime informazioni, è stata una caduta da moto, con un impatto violento che ha richiesto l’intervento in codice rosso dei soccorsi.

Attivati elisoccorso e forze dell’ordine

L’allarme è scattato alle 14. Sul posto sono intervenuti numerosi mezzi di soccorso: due ambulanze base (della SOS di Olgiate e di Malnate), un’automedica e anche l’elisoccorso decollato da Como, che ha raggiunto il luogo dell’incidente in pochi minuti.

Presenti anche i Carabinieri di Como e i Vigili del Fuoco, per la gestione del traffico e per mettere in sicurezza l’area. La centrale operativa Soreu dei Laghi ha coordinato l’intervento, ancora in corso nel momento in cui scriviamo.

Tre feriti, almeno uno in condizioni gravi

Le persone coinvolte sono tre, tra cui un uomo di 62 anni. Le condizioni di almeno uno dei feriti sono gravi.

Pubblicato il 18 Ottobre 2025
