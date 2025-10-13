Varese News

Indonesia fuori rotta: scoprire l’arcipelago lontano dai cliché

Lunedì 20 ottobre alle 21 Annalisa Monfreda e Annie Francisca raccontano esperienze autentiche tra isole, motorini e homestay, invitando a viaggiare leggero e rispettoso delle comunità locali

Lunedì 20 ottobre alle 21:00, un viaggio nell’Indonesia meno conosciuta prende vita a Materia Spazio Libero: “Indonesia senza cliché: itinerari leggeri fuori rotta”, un incontro con Annalisa Monfreda e Annie Francisca.

Tra isole nascoste, stradine percorse in motorino e soggiorni nelle case delle comunità locali, le due relatrici racconteranno esperienze autentiche, offrendo consigli pratici e spunti per viaggiare in modo leggero, rispettoso e lontano dai percorsi battuti dal turismo di massa.

La serata inizierà alle 20:00 con una degustazione dei prodotti del Raviolificio Lo Scoiattolo, un piccolo assaggio di sapori locali prima di partire con la mente per un’Indonesia tutta da scoprire.

PRENOTA QUI IL TUO POSTO ALLA SERATA

Pubblicato il 13 Ottobre 2025
