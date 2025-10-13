Indonesia fuori rotta: scoprire l’arcipelago lontano dai cliché
Lunedì 20 ottobre alle 21 Annalisa Monfreda e Annie Francisca raccontano esperienze autentiche tra isole, motorini e homestay, invitando a viaggiare leggero e rispettoso delle comunità locali
Lunedì 20 ottobre alle 21:00, un viaggio nell’Indonesia meno conosciuta prende vita a Materia Spazio Libero: “Indonesia senza cliché: itinerari leggeri fuori rotta”, un incontro con Annalisa Monfreda e Annie Francisca.
Tra isole nascoste, stradine percorse in motorino e soggiorni nelle case delle comunità locali, le due relatrici racconteranno esperienze autentiche, offrendo consigli pratici e spunti per viaggiare in modo leggero, rispettoso e lontano dai percorsi battuti dal turismo di massa.
La serata inizierà alle 20:00 con una degustazione dei prodotti del Raviolificio Lo Scoiattolo, un piccolo assaggio di sapori locali prima di partire con la mente per un’Indonesia tutta da scoprire.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Paolo Cottini su Passa la Tre Valli Varesine: ecco cosa prevede l'ordinanza sulle scuole di Varese, tra chiusure, bus e cambi d'orario
Bustocco-71 su Arrivano le barriere antirumore in A8, lo svincolo di Gallarate chiude per dieci mesi
Felice su Dopo la sentenza sul Mottarone il racconto delle mamme di Silvia e Alessandro: “Per noi non è giustizia”
Felice su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.