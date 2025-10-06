La “Marsigliese” a Legnano: Dorian Godon conquista una Coppa Bernocchi incerta fino all’ultimo

Sotto il traguardo di Legnano sfreccia un tricolore, ma è quello francese indossato da Dorian Godon. Il 29enne nato nei pressi di Parigi conquista un’incertissima Coppa Bernocchi, decisa solo nelle ultimissime pedalate dopo 192 chilometri ricchi di azioni, attacchi, rimonte e giochi tattici tra ammiraglie e corridori. Un epilogo che, con il senno di poi, rende omaggio alla Decathlon Ag2r, la squadra che ha lavorato meglio nel riaprire la corsa quando tutto sembrava nelle gambe di una dozzina di fuggitivi.

Il campione di Francia ha poi messo la ciliegina sulla torta per la sua formazione, sbucando a tutta velocità sul rettilineo di arrivo in via XX Settembre: è servito il fotofinish per essere certi del successo di Godon, questione di centimetri sul danese della Picnic-PostNL Lund Andresen, altrettanto bravo a mettere a terra tutta la potenza possibile. Terzo posto invece per Giovanni Lonardi, lo sprinter della Polti-VisitMalta che ha fatto corsa parallela alla Decathlon: fuori dalla fuga più importante, la squadra diretta da Ivan Basso ha aiutato a ricucire la corsa e ha lavorato per il velocista veneto cui sono mancati gli ultimi 20 metri per ottenere una vittoria di prestigio.

In una giornata calda e luminosa, grazie anche alla qualità dei partecipanti, è venuta fuori una Bernocchi molto bella (e la Legnanese deve esserne fiera). Gli otto passaggi sul Piccolo Stelvio-Caramamma non hanno solo indurito la corsa ma hanno anche permesso di aumentare l’incertezza. Il primo gruppo di attaccanti, già ben qualificato (Hayter, Veermersch) è stato ripreso quando si è mosso un drappello animato nientemeno che da Sepp Kuss, al quale si sono presto aggiunti altri grandi nomi come Matthews, Vine e, successivamente Brennan. Il giovane fenomeno inglese era dato tra i favoriti e si è inserito al momento giusto in una fuga che è sembrata poter andare al traguardo, specie quando i due gruppetti all’attacco si sono saldati.

Il gruppo ha patito, è finito a un minuto ed è parso tagliato fuori (vista la qualità dei battistrada e le squadre coinvolte). E invece, trenata dopo trenata, ha cominciato a risalire grazie a formazioni come Uno-X, Polti e per l’appunto Decathlon decise a giocare tutte le proprie carte fino al traguardo. Ne è uscita una battaglia a distanza che si è infine risolta a favore del gruppo a 4 dal traguardo, quando anche Albanese ha provato lo scatto, durato però qualche centinaio di metri.

A quel punto i tifosi di casa si sono infiammati perché lo scatto secco è arrivato da Alessandro Covi: sulle ruote del Puma di Taino si è messo l’americano Quinn Simmons per formare una coppia forte e ben assortita. Ma non è bastato: Covi e Simmons sono stati ripresi ai 400 metri, giusto il tempo di lanciare la volata. E di spingere Godon verso la quindicesima vittoria in carriera, la quinta del 2025. Un anno che Doriano ricorderà non solo per la maglia di campione di Francia ma anche per una Bernocchi eccellente.

106a COPPA BERNOCCHI (Legnano – Legnano, 191,6 Km)

ORDINE D’ARRIVO: 1) Dorian GODON (Fra – Decathlon) in 4.13.09; 2) Lund Andresen (Dan – Picnic) s.t.; 3) Giovanni Lonardi (Ita – Polti) s.t.; 4) Andrea Raccagni (Ita – Soudal) s.t.; 5) Michael Matthews (Aus – Jayco) s.t.; 6) Trentin (Tudor); 7 Wright (Barhain); 8) Hoelgaard (Uno-X); 9) Magli (VF Group); 10) Busatto (Intermarché).