La partenza di un nuovo viaggio nepalese

Accompagnati da Ngima Sherpa un gruppo di varesini verso il Tetto del Mondo

viaggio nepalese 2025 - primo giorno

Nuovo viaggio verso il Nepal di un gruppo di varesini accompagnati da Ngima Sherpa

Diario nepalese del 16/10
Il sole sta tramontando mentre atterriamo a Kathmandu.
La procedura di ritiro bagagli è stata caotica, nel classico stile nepalese!!

Siamo stati accolti dalla delegazione di Okhalduhunga Nine Hill Association con sorrisi, collane di fiori e le kata, le sciarpe tradizionali di benvenuto.

Con due pulmini ci trasferiamo al Potala Guest House dove alloggiamo e tra un momo e una birra Gorkha ci organizziamo per la partenza di domani mattina prima dell’alba.
Ci aspetterà il volo diretto a Lukla.

Pubblicato il 16 Ottobre 2025
