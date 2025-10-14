«Lasciati a casa senza prospettive», al magazzino Beko di Biandronno la protesta dei lavoratori Astercoop

Cancelli bloccati all’ingresso del magazzino Beko a Ternate. I dipendenti di Astercoop, la cooperativa che si occupa della movimentazione delle merci per l’azienda di elettrodomestici di Biandronno, si sono mobilitati insieme a Filt-Cgil e Fit-Cisl martedì 14 ottobre per protestare contro la decisione di Beko di non rinnovare l’appalto con la cooperativa senza coinvolgere nella trattativa i dipendenti, che dal 31 dicembre 2025 (data della scadenza dell’appalto) rischiano di perdere il lavoro.

In pericolo i posti di 31 lavoratori, alcuni dei quali sono in azienda da oltre 20 anni. Una notizia che arriva dopo un lungo periodo di incertezza. Negli ultimi due anni, infatti, l’azienda aveva già fatto ricorso alla cassa integrazione per sopperire ai cali di lavoro. «Siamo disperati – raccontano i lavoratori – non ci hanno dato soluzioni e dal 31 dicembre saremo a casa dopo tanti anni di fatica e sudore».

La protesta riguarda in particolare l’esclusione dei lavoratori Astercop dalle trattative, compreso il tavolo ministeriale in cui Beko è coinvolta. «È inaccettabile – commenta Luigi Tabarro, della segreteria Filt-Cgil di Varese -, richiediamo venga intavolato un dialogo con la cooperativa per tutelare i posti di lavoro e capire come garantire un futuro ai 31 lavoratori e alle loro famiglie».

Lo sciopero di martedì è la prima iniziativa a sostegno dei dipendenti Astercoop, ma i sindacati sono decisi a continuare la mobilitazione finché non si raggiunga una soluzione. «I dipendenti Astercop – aggiunge Andrea Crocicchio di Fit-Cisl – non sono lavoratori di serie B e hanno diritto a una continuità lavorativa come i dipendenti Beko. Saremo qui a rivendicare la dignità di queste persone che da oltre 20 anni danno la loro disponibilità e fanno sacrifici».