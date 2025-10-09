Le immagini di Gaza City in mostra nella Sala Comunale di Nasca

Ha preso il via sabato scorso, 4 ottobre, nella Sala Comunale di Nasca, la mostra “Sotto il cielo di Gaza” realizzata dal fotografo palestinese Omar Al Qatta e giunta nella frazione montana di Castelveccana grazie all’interessamento e allo sforzo del locale Circolo Acli.

Le foto in mostra illustrano la situazione di Gaza City nell’estate del 2024, poco più di un anno fa: immagini quindi non di strettissima attualità ma che sottolineano già la dirompenza degli attacchi portati dall’offensiva israeliana e la profonda devastazione avvenuta nella “capitale” della Striscia omonima.

Le fotografie sono di proprietà di Amnesty International e sono state messe a disposizione dei Circoli Acli della provincia di Varese. Nel giorno della presentazione, dopo i saluti del presidente del Circolo Acli di Castelveccana Mauro Fiorini e dell’assessore ai servizi sociali del comune Paolo Barassi, sono intervenuti diversi ospiti. Anzitutto Chantal Antonizzi del coordinamento Asia sud occidentale e nord Africa di Amnesty International seguita da Vittorio La Rocca, volontario Emergency Varese e Antonella Napoli, giornalista e analista di questioni internazionali oltre che direttrice di Focus on Africa. Gli interventi sono stati coordinati da Roberto Andervill di Acli provinciale Varese.

La mostra sarà visitabile lungo tutta la settimana dalle 16 alle 19 e nel weekend di sabato 11 e domenica 12 ottobre. In questi ultimi due giorni ci sarà anche l’apertura mattutina dalle ore 10 alle ore 12. La sala si trova in piazza Municipio a Nasca di Castelveccana.