L’Eremo di Santa Caterina del Sasso devolve l’incasso del 6 ottobre a sostegno della popolazione di Gaza
L’iniziativa, promossa da Archeologistics, nasce dal desiderio di unire alla dimensione spirituale dell’eremo anche un’azione di impegno civile. "Crediamo che la cultura non sia mai neutrale, ma voce che prende parte nella società civile"
Un gesto concreto di solidarietà arriva dall’Eremo di Santa Caterina del Sasso, che ha deciso di destinare l’intero incasso della giornata di lunedì 6 ottobre a favore della popolazione di Gaza, attraverso le organizzazioni Emergency e Caritas Jerusalem. L’iniziativa, promossa da Archeologistics, nasce dal desiderio di unire alla dimensione spirituale dell’eremo anche un’azione di impegno civile. «Crediamo che la cultura non sia mai neutrale, ma voce che prende parte nella società civile», si legge nella nota diffusa dai promotori. «Scegliamo anche di fare la nostra parte concretamente».
Cultura e solidarietà
Il progetto si ispira a iniziative analoghe nate in altre realtà culturali italiane nelle ultime settimane, in particolare quella di Ad Artem, e intende ribadire come luoghi di arte e spiritualità possano diventare anche spazi di solidarietà.
Durante la giornata del 6 ottobre, accanto all’apertura ai visitatori, si terrà un momento di preghiera per la pace, organizzato in collaborazione con la Fraternità Francescana di Betania, che vive stabilmente presso l’eremo.
Chi desidera partecipare può acquistare il biglietto per la visita di lunedì 6 ottobre sul sito di Archeologistics.
In cammino per Gaza
L’impegno dell’Eremo si è già espresso anche con l’adesione alla Local March for Gaza lungo la Via Francisca del Lucomagno, organizzata dall’associazione “In cammino lungo la Via Francisca del Lucomagno” e svoltasi venerdì 5 e sabato 6 settembre.
Due giornate di cammino da Varese a Castellanza, alle quali hanno partecipato numerosi enti e associazioni, unite nel segno della pace e della solidarietà.
