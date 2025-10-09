L’ungherese Laszlo Krasznahorkai vince il Nobel per la Letteratura 2025

Lo scrittore ungherese László Krasznahorkai è il vincitore del Premio Nobel per la Letteratura 2025, come annunciato oggi dall’Accademia di Svezia. La motivazione ufficiale cita “la sua opera avvincente e visionaria che, nel mezzo del terrore apocalittico, riafferma il potere dell’arte”, un tributo che sintetizza perfettamente la poetica dell’autore, spesso immersa in mondi ossessivi e minacciati dalla distruzione, ma dove la parola letteraria resta un baluardo di significato e bellezza.

Krasznahorkai, nato nel 1954 a Gyula, è considerato una delle voci più originali e radicali della narrativa europea contemporanea. Nel corso della sua carriera ha costruito un universo narrativo complesso e tormentato, caratterizzato da frasi interminabili, descrizioni ipnotiche e una visione quasi mistica del destino umano. Tra le sue opere più note si ricordano Satantango, Melancolia della resistenza e Seiobo è discesa sulla terra, testi che hanno contribuito a definire la sua fama internazionale.

Negli anni, le sue collaborazioni artistiche con il regista Béla Tarr – in particolare per l’adattamento cinematografico di Satantango e per Il cavallo di Torino – hanno contribuito a diffondere il suo nome anche nel mondo del cinema d’autore. Le sue narrazioni, cupe ma profondamente spirituali, si muovono tra filosofia e visione, indagando la crisi della civiltà e la possibilità di redenzione attraverso l’arte.

Con questo riconoscimento, l’Ungheria vede premiato uno dei suoi autori più significativi e internazionalmente riconosciuti.