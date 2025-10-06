Mercoledì Letterari 2025 a Samarate: libri, autrici e incontri culturali in biblioteca
La rassegna “Mercoledì Letterari 2025” porta a Samarate tre serate di incontri con le autrici Emanuela Signorini, Sara Magnoli e Silvia Martella. Appuntamento alla Biblioteca Comunale con storie, riflessioni e dialoghi tra letteratura e vita
La cultura torna protagonista a Samarate con i Mercoledì Letterari 2025, la rassegna promossa da Samarate Loves Books in collaborazione con il Comune di Samarate. Tre appuntamenti serali, ospitati dalla Biblioteca Comunale di via Borsi 1, animeranno l’autunno con la presentazione di libri e il dialogo diretto con le autrici.
Il primo incontro è fissato per mercoledì 15 ottobre alle 20.30 con la samaratese Emanuela Signorini, che presenterà “Bottonuto di fragole e sangue”, un romanzo intenso che intreccia emozioni e vicende personali. La rassegna prosegue il 12 novembre alle 20.30 con Sara Magnoli, autrice di “Se un cadavere chiede di te”, un’opera capace di esplorare i lati oscuri della vita e le fragilità umane. L’ultimo appuntamento sarà il 10 dicembre alle 20.30, quando Silvia Martella porterà al pubblico “Genitori liberi: itinerari per educare senza sensi di colpa”, un testo dedicato al rapporto tra genitori e figli, tra responsabilità e libertà educativa.
La rassegna si conferma un’occasione preziosa per avvicinare i cittadini alla lettura e offrire momenti di confronto su temi universali che spaziano dalla narrativa alla riflessione sociale. I Mercoledì Letterari 2025 non sono solo presentazioni di libri, ma spazi di dialogo che trasformano la biblioteca in un luogo vivo di incontro e crescita culturale.
