Musica, solidarietà e firme del giornalismo: a Cassano Magnago il JPC Live Concert

Una serata all’insegna della musica e della solidarietà è in programma sabato 18 ottobre 2025 al Teatro Auditorium Giovanni XXIII di Cassano Magnago. Il palco ospiterà il John Paul II Choir per il JPC Live Concert, un evento speciale organizzato a sostegno dell’A.F.P.D. – Associazione Familiari Persone Disabili O.N.L.U.S., con il patrocinio del Comune.

Un concerto per sostenere le famiglie

Il concerto sarà non solo un momento culturale, ma anche un’occasione per riflettere sul valore dell’inclusione e del sostegno alle persone con disabilità e alle loro famiglie.

L’evento sarà condotto da due volti noti del giornalismo: Matteo Inzaghi di Rete 55 e Simona Bernasconi della RSI – Radiotelevisione Svizzera. La serata vedrà inoltre la partecipazione straordinaria del giornalista Milo Infante, volto di Rai 2 e conduttore del programma “Ore 14”. A coordinare l’evento sarà Alessandro Casarin, già direttore del TGR.

Ingresso gratuito su prenotazione

La partecipazione al concerto è gratuita, ma è necessario prenotare il proprio posto tramite WhatsApp al numero 389 5542305. Gli organizzatori invitano chiunque voglia partecipare a confermare la propria presenza per contribuire con un gesto concreto alla riuscita dell’iniziativa.