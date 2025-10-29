Ondata di licenziamenti ad Amazon: partite 14 mila lettere di licenziamento e non è finita

Sono partite ieri, martedì 28 ottobre, le prime 14mila lettere di licenziamento. Le altre arriveranno a inizio 2026, subito dopo le festività natalizie. Amazon ha avviato una massiccia operazione di ridimensionamento che coinvolgerà tra i 14mila e i 30mila dipendenti, principalmente nel settore corporate. Si tratta di uno dei tagli più consistenti mai realizzati dall’azienda fondata da Jeff Bezos.

L’operazione si inserisce in una strategia più ampia di snellimento organizzativo, riduzione dei costi e aumento dell’efficienza. Nel mirino finiscono soprattutto i dipendenti degli uffici: risorse umane, pubblicità e gestione. Ma la scure si abbatterà presto anche sul personale impiegato nei magazzini.

La decisione riflette un cambio di rotta strategico verso una maggiore automazione e l’adozione massiccia dell’intelligenza artificiale. Proprio in questi giorni l’azienda ha annunciato l’introduzione di nuovi processi robotizzati con l’obiettivo di automatizzare fino al 75% delle operazioni, sostituendo di fatto molte funzioni finora svolte da personale umano.

Gli analisti prevedono risparmi miliardari ogni anno grazie a questa transizione tecnologica. Una scelta che Amazon considera necessaria per affrontare la riduzione delle spese dopo il boom di assunzioni registrato durante la pandemia, quando la domanda di e-commerce aveva raggiunto livelli record.

La cifra rappresenta una percentuale relativamente contenuta rispetto agli 1,55 milioni di dipendenti totali della multinazionale del commercio elettronico, ma sale quasi al 10% se si considerano i circa 350mila dipendenti del settore corporate.

Si tratterebbe del più grande taglio di posti di lavoro in Amazon dai circa 27mila licenziamenti effettuati a partire dalla fine del 2022. E non è finita qui: l’azienda ha fatto sapere che sono previste ulteriori riduzioni in futuro.