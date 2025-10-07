Opportunità di lavoro a Malpensa: Italpol cerca addetti alla sicurezza aeroportuale

Italpol Vigilanza Spa è una società leader nel settore della Sicurezza e dei servizi di accoglienza con oltre 4.000 dipendenti sul territorio nazionale.

Stiamo cercando Addetti alla Sicurezza Aeroportuale da inserire presso i principali scali della Lombardia, in particolare l’aeroporto di Malpensa.

Se desideri intraprendere un percorso lavorativo all’interno di un contesto solido, dinamico e orientato alla crescita professionale, con l’opportunità di accedere a percorsi di formazione certificata, questa potrebbe essere l’occasione giusta per te.

Le risorse selezionate saranno impiegate all’interno dell’aeroporto per svolgere attività di controllo dei flussi nell’area imbarchi, verifica di bagagli e carte d’imbarco, nonché operazioni di controllo radiogeno su passeggeri, bagagli a mano e oggetti trasportati.

Requisiti

Assenza di precedenti penali e carichi pendenti

Cittadinanza UE

Conoscenza della lingua inglese (livello B1-B2)

Patente B

Disponibilità a lavorare su turni H24

Buone doti comunicative e relazionali

Capacità di lavorare sotto stress

Aspetto curato e professionale

Offriamo

CCNL Vigilanza Privata

Inquadramento con contratto full time, tempo determinato / indeterminato

Contributo affitto per i candidati provenienti da altre regioni

Premi e incentivi legati alle performance

Buoni pasto

Formazione e certificazione ENAC (obbligatoria) a carico azienda

Parcheggio aeroportuale

Sede lavoro: Aeroporto di Malpensa

I candidati possono inviare il proprio curriculum, corredato di autorizzazione al trattamento dei dati (ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679) all’indirizzo recruiting.aeroporti@italpolvigilanza.it