Opportunità di lavoro a Malpensa: Italpol cerca addetti alla sicurezza aeroportuale
Se desideri intraprendere un percorso lavorativo all’interno di un contesto solido, dinamico e orientato alla crescita professionale, con l’opportunità di accedere a percorsi di formazione certificata, questa potrebbe essere l’occasione giusta per te
Italpol Vigilanza Spa è una società leader nel settore della Sicurezza e dei servizi di accoglienza con oltre 4.000 dipendenti sul territorio nazionale.
Stiamo cercando Addetti alla Sicurezza Aeroportuale da inserire presso i principali scali della Lombardia, in particolare l’aeroporto di Malpensa.
Le risorse selezionate saranno impiegate all’interno dell’aeroporto per svolgere attività di controllo dei flussi nell’area imbarchi, verifica di bagagli e carte d’imbarco, nonché operazioni di controllo radiogeno su passeggeri, bagagli a mano e oggetti trasportati.
Requisiti
- Assenza di precedenti penali e carichi pendenti
- Cittadinanza UE
- Conoscenza della lingua inglese (livello B1-B2)
- Patente B
- Disponibilità a lavorare su turni H24
- Buone doti comunicative e relazionali
- Capacità di lavorare sotto stress
- Aspetto curato e professionale
Offriamo
- CCNL Vigilanza Privata
- Inquadramento con contratto full time, tempo determinato / indeterminato
- Contributo affitto per i candidati provenienti da altre regioni
- Premi e incentivi legati alle performance
- Buoni pasto
- Formazione e certificazione ENAC (obbligatoria) a carico azienda
- Parcheggio aeroportuale
Sede lavoro: Aeroporto di Malpensa
I candidati possono inviare il proprio curriculum, corredato di autorizzazione al trattamento dei dati (ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679) all’indirizzo recruiting.aeroporti@italpolvigilanza.it
