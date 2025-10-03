Varese News

Ottantaduenne cade dal motorino sulla statale del Lago Maggiore fra Luino e Colmegna

L'uomo alla guida del ciclomotore è stato trasportato in ospedale e non è in pericolo di vita

Una brutta caduta, una sospetta frattura curata dal 118 dopo l’arrivo sul posto per un intervento di soccorso che ha visto protagonista un uomo di 82 anni.
Il codice d’intervento è rosso, anche se il ferito era cosciente e lamentava un forte dolore alla gamba: i soccorritori dell’ambulanza della croce rossa italiana di Luino.

Il fatto è avvenuto verso le 11 di venerdì sulla statale del lago Maggiore fra Luino e la frazione di Colmegna. Sul posto ha operato la polizia locale di Luino, che ha rilevato il sinistro.
L’uomo alla guida del ciclomotore è stato trasportato in ospedale e non sarebbe in pericolo di vita.
Pubblicato il 03 Ottobre 2025
