Per l’incendio al carcere di Lugano rinviato a giudizio un 46enne francese
Il Giudice dei provvedimenti coercitivi (GPC) ha nel frattempo accolto una domanda di carcerazione di sicurezza
Si sono conclusi gli accertamenti penali relativi all’incendio avvenuto il 12 agosto 2025 presso il carcere La Stampa di Cadro.
La Procuratrice pubblica Veronica Lipari ha disposto il rinvio a giudizio di fronte alla Corte delle assise criminali per un 46enne cittadino francese residente in Francia, arrestato poche ore dopo i fatti.
Secondo l’inchiesta, l’uomo avrebbe appiccato il fuoco in almeno tre punti della propria cella, causando un grave pericolo per l’incolumità degli agenti di custodia e degli altri detenuti presenti. Le fiamme avevano reso necessaria l’evacuazione temporanea di un’intera ala della struttura penitenziaria, mentre i soccorsi erano intervenuti tempestivamente per evitare conseguenze più gravi.
Nei confronti del 46enne, il Giudice dei provvedimenti coercitivi (GPC) ha nel frattempo accolto una domanda di carcerazione di sicurezza.
Le ipotesi di reato formulate dal Ministero pubblico sono di incendio intenzionale aggravato — o, in via subordinata, incendio intenzionale semplice — e di danneggiamento ripetuto.
