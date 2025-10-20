Potenziato il servizio meteo di Arpa Lombardia, previsioni per ogni comune

«Una nuova veste grafica per un vero e proprio cambio di passo». Arpa Lombardia annuncia la nuova gestione delle informazioni legate alle previsioni meteorologiche.

«Grazie alla mappa dedicata accessibile dall’homepage (per visualizzarla correttamente è necessario attivare i cookies) è possibile interrogare il sistema inserendo il nome di un comune lombardo. Ogni cittadino potrà quindi trovare tutte le informazioni rese disponibili dell’Agenzia inserendo semplicemente la località lombarda desiderata».

II sistema è sempre più affidabile grazie agli aggiornamenti, due al giorno e a elaborazioni modellistiche e personalizzate per il territorio regionale dai meteorologi dell’Agenzia. I dati provengono da uno dei modelli meteorologici di riferimento per tutte le previsioni meteo dell’Agenzia, DWD-ICON, sono forniti dal servizio Open-Meteo (open-meteo.com) e sono rielaborati da Arpa Lombardia per adattarli al territorio regionale.

Insieme alle previsioni di dettaglio, il nuovo servizio proporrà a inizio pagina anche una sintesi meteorologica a 7 giorni basata sull’analisi diretta dei meteorologi di Arpa.

Il nuovo servizio nasce dal desiderio di innovare e di offrire agli utenti previsioni sempre più aggiornate e facilmente consultabili.

Le previsioni della settimana dal 20 al 27 ottobre

Per questa settimana le previsioni annunciano: «caratteristiche autunnali e un tipo di tempo in prevalenza ciclonico per venti molto umidi dall’Atlantico. Saranno due le principali perturbazioni in transito: la prima tra la giornata di oggi, lunedì 20, e quella di domani, martedì 21, mentre la seconda ci interesserà giovedì 23. Le giornate citate vedranno quindi piogge sparse, ma nel complesso tutto il periodo (fino a giovedì) sarà contraddistinto da nuvolosità estesa e spesso compatta. Da venerdì 24 è attesa una maggiore variabilità con schiarite e annuvolamenti; saranno possibili brevi piogge, ma ad oggi si identifica una probabilità bassa o molto bassa di precipitazioni significative ed estese. Le temperature, nel complesso del periodo, sono previste stazionarie nei valori minimi, mentre i valori massimi tenderanno gradualmente ad aumentare fino a portarsi a valori intorno ai 20 °C nel prossimo fine settimana. I venti sono previsti generalmente deboli, in prevalenza orientali fino a domani, in seguito di direzione variabile.

Le previsioni sono direttamente accessibili attraverso l’home page del sito istituzionale, oppure dal link dedicato: https://www.arpalombardia.it/temi-ambientali/meteo-e-clima/bollettini-meteorologici/meteo-lombardia/