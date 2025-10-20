Potenziato il servizio meteo di Arpa Lombardia, previsioni per ogni comune
Una mappa accessibile dall’homepage per interrogare il sistema inserendo il nome di un comune lombardo. Le previsioni annunciano in settimana il passaggio di due perturbazioni. Nel fine settimana attesi ancora 20 gradi
«Una nuova veste grafica per un vero e proprio cambio di passo». Arpa Lombardia annuncia la nuova gestione delle informazioni legate alle previsioni meteorologiche.
«Grazie alla mappa dedicata accessibile dall’homepage (per visualizzarla correttamente è necessario attivare i cookies) è possibile interrogare il sistema inserendo il nome di un comune lombardo. Ogni cittadino potrà quindi trovare tutte le informazioni rese disponibili dell’Agenzia inserendo semplicemente la località lombarda desiderata».
II sistema è sempre più affidabile grazie agli aggiornamenti, due al giorno e a elaborazioni modellistiche e personalizzate per il territorio regionale dai meteorologi dell’Agenzia. I dati provengono da uno dei modelli meteorologici di riferimento per tutte le previsioni meteo dell’Agenzia, DWD-ICON, sono forniti dal servizio Open-Meteo (open-meteo.com) e sono rielaborati da Arpa Lombardia per adattarli al territorio regionale.
Insieme alle previsioni di dettaglio, il nuovo servizio proporrà a inizio pagina anche una sintesi meteorologica a 7 giorni basata sull’analisi diretta dei meteorologi di Arpa.
Il nuovo servizio nasce dal desiderio di innovare e di offrire agli utenti previsioni sempre più aggiornate e facilmente consultabili.
Le previsioni della settimana dal 20 al 27 ottobre
Per questa settimana le previsioni annunciano: «caratteristiche autunnali e un tipo di tempo in prevalenza ciclonico per venti molto umidi dall’Atlantico. Saranno due le principali perturbazioni in transito: la prima tra la giornata di oggi, lunedì 20, e quella di domani, martedì 21, mentre la seconda ci interesserà giovedì 23. Le giornate citate vedranno quindi piogge sparse, ma nel complesso tutto il periodo (fino a giovedì) sarà contraddistinto da nuvolosità estesa e spesso compatta. Da venerdì 24 è attesa una maggiore variabilità con schiarite e annuvolamenti; saranno possibili brevi piogge, ma ad oggi si identifica una probabilità bassa o molto bassa di precipitazioni significative ed estese. Le temperature, nel complesso del periodo, sono previste stazionarie nei valori minimi, mentre i valori massimi tenderanno gradualmente ad aumentare fino a portarsi a valori intorno ai 20 °C nel prossimo fine settimana. I venti sono previsti generalmente deboli, in prevalenza orientali fino a domani, in seguito di direzione variabile.
Le previsioni sono direttamente accessibili attraverso l’home page del sito istituzionale, oppure dal link dedicato: https://www.arpalombardia.it/temi-ambientali/meteo-e-clima/bollettini-meteorologici/meteo-lombardia/
