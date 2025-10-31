Attimi di grande paura questa mattina a Valfurva, in provincia di Sondrio, dove un autobus di linea adibito al trasporto scolastico è uscito di strada intorno alle 7:30, precipitando per circa 7-8 metri all’interno dell’alveo di un torrente.

Galleria fotografica Pullman scolastico precipita in un torrente a Valfurva: salvi i sette bambini a bordo 4 di 4

A bordo del pullman si trovavano l’autista e sette bambini, che fortunatamente hanno riportato solo lievi escoriazioni. Sono stati immediatamente assistiti dal personale sanitario intervenuto sul posto.

L’autobus, ribaltato all’interno del torrente, è stato messo in sicurezza dai Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Sondrio, che hanno operato con un’autopompa e mezzi di supporto. Le operazioni di recupero del mezzo sono state affidate a un’azienda privata, con l’assistenza dei vigili del fuoco.

La statale 300 “del Passo di Gavia” è stata temporaneamente chiusa all’altezza del chilometro 5,400 per consentire le operazioni di soccorso e rimozione del veicolo.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per gestire la viabilità e avviare gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente, che al momento rimane da chiarire. La strada sarà riaperta non appena concluse le operazioni di recupero.