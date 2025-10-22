Quarantunenne ferito da una fucilata: incidente di caccia a Vizzola Ticino

La chiamata di soccorso è arrivata intorno alle undici per una persona ferita da arma da fuoco a Vizzola Ticino, in un’area decentrata, tra prati e macchie boschive.

Secondo quanto riferito, il 112 ha disposto l’invio dei mezzi di soccorso sanitario: un’ambulanza e un’automedica, che hanno trovato sul posto un uomo, un cacciatore di 41 anni, colpito — da quanto risulta — da una fucilata.

L’uomo non è in gravi condizioni e sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri per chiarire la dinamica dell’episodio.

Il codice di intervento dei mezzi di soccorso è giallo, dunque la ferita è di media entità e il ferito non sarebbe in pericolo di vita.

Il fatto è avvenuto in via Locatelli, non lontano dal cimitero del paese.