Quello dei comuni di confine è il quindicesimo Distretto del Commercio del Varesotto

Con la recente istituzione del Distretto del Commercio dei Comuni di Confine, che unisce Cantello (Capofila), Viggiù, Saltrio e Clivio, si è completato il perimetro di competenza territoriale di Confcommercio Ascom Varese e si è aperto un nuovo fronte nella battaglia per la tutela del commercio tradizionale e di vicinato. L’iniziativa, supportata attivamente da Ascom Varese, punta a sfruttare le risorse e le agevolazioni regionali per rivitalizzare un’area che, secondo le analisi, mostra margini di crescita significativi.