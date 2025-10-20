Ritratti e storie per dire basta alla violenza: il nuovo libro di Chiara Ceddia a sostegno del Centro InRete

Unire la forza dell’arte alla potenza delle storie vere per sostenere le donne vittime di violenza. È questo l’obiettivo del libro “Se potremo impedire a un cuore di spezzarsi”, firmato da Chiara Ceddia, artista ritrattista varesina che ha scelto di affiancare alle testimonianze delle protagoniste anche i loro ritratti, realizzati a mano.

Il volume nasce dalla collaborazione con il Centro Antiviolenza InRete, gestito dalla cooperativa sociale Mirafiori, e ha un importante valore solidale: l’intero ricavato delle vendite sarà devoluto al Centro, che da anni opera sul territorio per accogliere, ascoltare e supportare le donne in difficoltà.

La prima presentazione pubblica si terrà sabato 29 novembre alle ore 18:00 in Piazza Libertà 8 a Villastellone. L’evento segnerà anche l’inaugurazione del nuovo Sportello Antiviolenza InRete, un presidio importante per offrire ascolto e aiuto concreto in un contesto di prossimità.

«Come artista ho voluto restituire dignità e visibilità a queste storie attraverso i volti. Ogni ritratto è un atto di memoria e di rispetto» racconta Chiara, che ha esposto i suoi lavori in Italia e all’estero, e che con questo progetto ha voluto mettere la propria arte al servizio di una causa urgente e necessaria.