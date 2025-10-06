Sanità, arrivano in Lombardia i primi 10 infermieri dall’Uzbekistan: parte il progetto di cooperazione internazionale
Gli infermieri resteranno in Lombardia per un periodo di tre mesi. Dal prossimo novembre partiranno inoltre i corsi di lingua italiana per 210 infermieri in Uzbekistan, in vista di un successivo inserimento previsto per il 2026
Sono in arrivo in Lombardia i primi 10 infermieri provenienti dall’Uzbekistan, nell’ambito di un nuovo progetto di cooperazione sanitaria internazionale promosso da Regione Lombardia. L’iniziativa, approvata dalla Giunta su proposta dell’assessore al Welfare Guido Bertolaso, prevede percorsi formativi clinici e teorici presso l’ASST Fatebenefratelli-Sacco di Milano, come primo passo di un accordo più ampio tra i due Paesi.
Il soggiorno durerà circa tre mesi e coinvolgerà gli operatori in diversi reparti ospedalieri, tra cui pronto soccorso, terapia intensiva, oncologia e pediatria, con il supporto di tutor e mediatori linguistici.
Dal prossimo novembre partiranno inoltre i corsi di lingua italiana per 210 infermieri in Uzbekistan, in vista di un successivo inserimento previsto per il 2026.
«Questo progetto è un modello di cooperazione internazionale che unisce formazione, competenze e solidarietà – ha detto Bertolaso – L’obiettivo è quello di rispondere ai bisogni della nostra sanità e valorizzare lo scambio con i Paesi partner».
