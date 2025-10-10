Sarà Pink ha raccolto 25mila euro per la prevenzione oncologica

Il 28 settembre, a Samarate, si è svolta la quarta edizione di Sarà Pink, l’evento benefico nato in memoria di Sara Gemo e da quest’anno dedicato anche a Stefania Trovato, con l’obiettivo di sostenere la prevenzione e la ricerca nella lotta contro i tumori.

Un’edizione da record: gli iscritti hanno superato quota duemila e i partecipanti effettivi sono stati ancora di più, a conferma della grande adesione e del coinvolgimento della comunità.

Grazie alla generosità di tutti, è stato raggiunto l’importante traguardo di 25.000 euro di donazioni, che verranno devoluti in parti uguali all’Associazione CAOS e alla Fondazione Humanitas per la Ricerca ETS.

Inoltre, Sarà Pink ODV ha promosso e sponsorizzato l’iniziativa “Senologia al centro”, offrendo a 25 donne la possibilità di effettuare una visita senologica completa di mammografia nella stessa giornata dell’evento.

La giornata è stata animata da numerose attività ludiche, sportive e di prevenzione, pensate per coinvolgere adulti e bambini in un clima di condivisione e sensibilizzazione.

Il pubblico ha potuto assistere anche alle performance di Danilo Impera e Max Pieriboni, che con la loro energia e simpatia hanno reso l’evento ancora più speciale.

«Un ringraziamento speciale va a tutti i volontari di Sarà Pink ODV, che hanno lavorato instancabilmente nonostante il maltempo durante la fase di allestimento» dice Sabrina Gemo, presidente dell’associazione. «Grazie anche alle associazioni CAOS e Fondazione Humanitas per la Ricerca ETS, che ci affiancano da sempre, e a tutte le realtà che hanno deciso di essere presenti.

Un pensiero particolare va ai Cuorieroi per Bambini Eroi, che insieme all’associazione Spicco il Volo hanno reso magica l’area bimbi, facendo divertire grandi e piccoli», .

Un ringraziamento sentito va inoltre a tutti i sostenitori, gli sponsor e i partner che, con il loro contributo concreto e la loro fiducia, hanno reso possibile anche quest’anno il raggiungimento dell’obiettivo di solidarietà.

A dare il via all’evento sono stati Valentina Ricci, madrina ufficiale di questa edizione, il Sindaco di Samarate e Sabrina Gemo. Ancora una volta la città e i comuni limitrofi hanno risposto con entusiasmo, confermando il forte spirito di solidarietà che contraddistingue Sarà Pink. «Come recita uno dei messaggi simbolo della giornata: Nessun limite, solo orizzonti».

Con l’energia e la passione che da sempre contraddistinguono l’organizzazione, nasce spontanea una domanda: cosa farà Sarà Pink il prossimo anno per fare ancora di più?