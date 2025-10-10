Scontro tra auto e moto a Cassano Magnago, uomo di 57 anni in ospedale

Una moto si è scontrata con un’automobile a Cassano Magnago su Via Albino Bonicalza poco dopo le 20:30 di venerdì 10 ottobre.

Ad averne la peggio è stato un uomo di 57 anni. I soccorsi si sono precipitati sul posto in codice rosso con un’ambulanza e un’automedica. Fortunatamente, le ferite dell’uomo si sono rivelate essere meno gravi del previsto. Non essendo in pericolo di vita, il 57enne è stato trasportato in codice giallo all’Ospedale di Circolo di Varese per le cure.

Per garantire la sicurezza durante le operazioni di soccorso, sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri della Stazione di Busto Arsizio.