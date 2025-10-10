Scontro tra auto e moto a Cassano Magnago, uomo di 57 anni in ospedale
L'incidente si è verificato poco dopo le 20:30 di venerdì in Via Albino Bonicalza
Una moto si è scontrata con un’automobile a Cassano Magnago su Via Albino Bonicalza poco dopo le 20:30 di venerdì 10 ottobre.
Ad averne la peggio è stato un uomo di 57 anni. I soccorsi si sono precipitati sul posto in codice rosso con un’ambulanza e un’automedica. Fortunatamente, le ferite dell’uomo si sono rivelate essere meno gravi del previsto. Non essendo in pericolo di vita, il 57enne è stato trasportato in codice giallo all’Ospedale di Circolo di Varese per le cure.
Per garantire la sicurezza durante le operazioni di soccorso, sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri della Stazione di Busto Arsizio.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Paolo Cottini su Passa la Tre Valli Varesine: ecco cosa prevede l'ordinanza sulle scuole di Varese, tra chiusure, bus e cambi d'orario
Bustocco-71 su Arrivano le barriere antirumore in A8, lo svincolo di Gallarate chiude per dieci mesi
Felice su Dopo la sentenza sul Mottarone il racconto delle mamme di Silvia e Alessandro: “Per noi non è giustizia”
Felice su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.