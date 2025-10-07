Sentiero 310C chiuso per lavori a Velate: intervento per la sicurezza e il ripristino del tracciato
Il percorso escursionistico resterà interdetto al passaggio per consentire la sistemazione del fondo, la stabilizzazione del versante e la messa in sicurezza dell’area boschiva
Sono in corso in località Velate, nel territorio del Comune di Varese, i lavori straordinari per la sistemazione del sentiero escursionistico 310C nel Parco del Campo dei Fiori, chiuso temporaneamente al transito. L’intervento è mirato alla messa in sicurezza del percorso, interessato da problemi di dissesto idrogeologico.
Lavori per la sicurezza del tracciato
Il cantiere riguarda il tratto che va dal parcheggio di Piazzale G. Montanari fino all’arrivo su via Adda, in frazione Velate. Gli interventi in corso puntano al ripristino della piena fruibilità del sentiero, con particolare attenzione alla stabilità del versante e alla protezione dei punti più esposti.
In dettaglio, i lavori prevedono:
la sistemazione del fondo stradale e il ripristino del sedime del sentiero; la realizzazione di una palificata doppia in legname per contenere il versante; la posa di staccionate in legno a protezione dei tratti con maggiore esposizione; una nuova pavimentazione in pietra nei tratti più ripidi; un intervento selvicolturale per la messa in sicurezza dell’ambito boscato, comprensivo dello sgombero delle piante cadute a valle.
Sentiero chiuso fino al termine dei lavori
Per consentire lo svolgimento delle opere in sicurezza, il sentiero 310C resterà chiuso al pubblico per tutta la durata del cantiere. Il Comune di Varese invita escursionisti e cittadini a non accedere all’area interessata dai lavori e a prestare attenzione alla segnaletica temporanea.
Contributi e collaborazione
Il progetto è realizzato con il contributo di ERSAF Lombardia e del Parco Campo dei Fiori. I lavori sono affidati alla ditta Piccoli, che sta operando per garantire un intervento efficace e rispettoso del contesto ambientale.
