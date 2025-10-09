Sospesa per 30 giorni la licenza del “Gibus Milano” dopo una rissa e aggressioni ai poliziotti

Il Questore di Milano Bruno Megale ha disposto la sospensione per 30 giorni della licenza del locale “Gibus Milano”, in viale Tunisia 30, ai sensi dell’articolo 100 del T.U.L.P.S., a seguito di gravi episodi che hanno messo in pericolo l’ordine pubblico.

Il provvedimento è stato notificato ieri mattina dagli agenti del Commissariato Garibaldi Venezia, dopo che sabato 4 ottobre la Polizia era intervenuta per una segnalazione di imbrattamento di muri in via Finocchiaro Aprile. Gli autori del gesto si erano poi rifugiati all’interno del locale, aperto oltre l’orario consentito.

All’arrivo degli agenti, la situazione è rapidamente degenerata: diversi avventori hanno aggredito e minacciato i poliziotti, dando vita a una violenta colluttazione che ha richiesto l’intervento di altre volanti.

Al termine dell’operazione sono state arrestate tredici persone per resistenza, minacce e lesioni a pubblico ufficiale, mentre tre agenti hanno riportato ferite con prognosi tra 2 e 6 giorni.

Il Questore ha motivato la sospensione sottolineando come il locale rappresenti un concreto pericolo per la sicurezza dei cittadini e un punto di aggregazione per soggetti violenti e pregiudicati.