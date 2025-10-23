Varese News

Torna Cafè Novecento: tra femminismo, anni ’60, missioni umanitarie e avanguardie

Al via la nuova stagione curata da un gruppo di studenti universitari appassionati: tra femminismo, politica e missioni umanitarie. Ogni giorno alle 20,00 su www.radiomateria.it

Riparte su Radio Materia la nuova stagione di Cafè Novecento, il programma che racconta la storia con uno sguardo critico, narrativo e sempre contemporaneo. Tre nuove serie originali arricchiranno il palinsesto, portando l’ascoltatore dentro le trasformazioni sociali, politiche e culturali del secolo scorso.

Ogni sera potete ascoltare una puntata diversa alle 20,00 su www.radiomateria.it

Ad inaugurare la stagione è “Settanta Femministi” di Anna Baracchi, un viaggio nel femminismo degli anni Settanta tra corpo, identità e sessualità.

Segue “Italia Sessanta” di Carlo Pedroli, che ripercorre la storia politica degli anni Sessanta: dagli equilibri del centrosinistra ai retroscena dei palazzi del potere, tra ideali, strategie e complotti.

“Missioni umanitarie italiane” di Tommaso Russo, che esplora le operazioni di pace condotte dal nostro esercito all’estero, interrogandosi sul ruolo dell’Italia nel mondo e sul confine tra solidarietà, diplomazia e neocolonialismo.

Poi “Largo all’avanguardia” di Riccardo Sgaramella, uno sguardo alle avanguardie che hanno messo in discussione la scrittura musicale gettando delle nuove influenze udibili anche oggi.

Redazione VareseNews
Pubblicato il 23 Ottobre 2025
