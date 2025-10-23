Torna Cafè Novecento: tra femminismo, anni ’60, missioni umanitarie e avanguardie
Al via la nuova stagione curata da un gruppo di studenti universitari appassionati: tra femminismo, politica e missioni umanitarie. Ogni giorno alle 20,00 su www.radiomateria.it
Riparte su Radio Materia la nuova stagione di Cafè Novecento, il programma che racconta la storia con uno sguardo critico, narrativo e sempre contemporaneo. Tre nuove serie originali arricchiranno il palinsesto, portando l’ascoltatore dentro le trasformazioni sociali, politiche e culturali del secolo scorso.
Ogni sera potete ascoltare una puntata diversa alle 20,00 su www.radiomateria.it
Ad inaugurare la stagione è “Settanta Femministi” di Anna Baracchi, un viaggio nel femminismo degli anni Settanta tra corpo, identità e sessualità.
Segue “Italia Sessanta” di Carlo Pedroli, che ripercorre la storia politica degli anni Sessanta: dagli equilibri del centrosinistra ai retroscena dei palazzi del potere, tra ideali, strategie e complotti.
“Missioni umanitarie italiane” di Tommaso Russo, che esplora le operazioni di pace condotte dal nostro esercito all’estero, interrogandosi sul ruolo dell’Italia nel mondo e sul confine tra solidarietà, diplomazia e neocolonialismo.
Poi “Largo all’avanguardia” di Riccardo Sgaramella, uno sguardo alle avanguardie che hanno messo in discussione la scrittura musicale gettando delle nuove influenze udibili anche oggi.
