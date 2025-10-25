Torna l’ora solare: lancette indietro di un’ora nella notte tra sabato e domenica
Nella notte tra il 26 e il 27 ottobre le lancette tornano indietro: si dorme un’ora in più, ma le giornate diventano più corte
Nella notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre torna l’ora solare. Alle 3 del mattino le lancette andranno spostate indietro di un’ora, tornando così alle 2. Da domenica quindi, giornate più corte e tramonti anticipati.
L’ora legale tornerà in vigore domenica 29 marzo 2026.
Perché si cambia l’ora
Il cambio dell’ora ha l’obiettivo di sfruttare al meglio la luce naturale, riducendo il consumo energetico, anche se negli ultimi anni si discute sempre più sulla sua reale efficacia e sull’impatto sulla salute delle persone.
L’Unione Europea ha aperto da tempo il dibattito sull’abolizione del doppio orario, ma per ora non è stata presa alcuna decisione definitiva.
Come prepararsi al cambio
Sebbene lo spostamento di un’ora possa sembrare minimo, per alcune persone – soprattutto bambini e anziani – può comportare piccoli disagi legati al ritmo sonno-veglia. Un consiglio utile è cercare di anticipare leggermente i propri orari già nei giorni precedenti, per adattarsi gradualmente.
