Tradate ricorda Aldo Parmigiani: tre giorni di arte, musica e memoria

Tradate dedica un fine settimana all’arte e al ricordo di Aldo Parmigiani. Le celebrazioni prenderanno il via venerdì 17 ottobre 2025 alle ore 20.30 presso la Biblioteca Frera, con l’inaugurazione della mostra “Nei colorati percorsi del tempo”, esposizione di quadri dell’artista.

La serata sarà impreziosita dal concerto del trio ARTè, intitolato “Vissi d’Arte”, con Emanuela Bianchi al violino, Roberta Parmigiani al violoncello e Milena Terlizzi al pianoforte. Nel corso dell’evento sarà inoltre scoperta una targa commemorativa dedicata al pittore, a testimonianza del legame profondo tra Parmigiani e la sua città.

La mostra resterà aperta dal 17 al 31 ottobre 2025, negli orari di apertura della Biblioteca Frera, offrendo al pubblico l’occasione di riscoprire il colore, la sensibilità e il linguaggio pittorico dell’artista.

Le iniziative proseguiranno sabato 18 ottobre alle 17.30 con l’inaugurazione del dipinto murale “Dispetto”, opera dedicata ad Aldo Parmigiani presso La Vecchia Locanda Peroni in via Dante 54, Abbiate Guazzone–Tradate. Un omaggio che porta l’arte nel cuore della comunità, trasformando il ricordo in segno visibile e condiviso.

Infine, domenica 19 ottobre alle ore 12.00, presso la sede del Gruppo Alpini di Abbiate Guazzone in piazza Unità d’Italia, si terrà un momento di raccoglimento “in ricordo di Aldo Alpino”, per onorare l’uomo e l’amico, oltre che l’artista.