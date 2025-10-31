Tumore alla prostata: screening gratuito per la prevenzione. Tutte le date

Nel mese di novembre, dedicato alla prevenzione oncologica maschile, ASST Sette Laghi rinnova il proprio impegno nella promozione della salute e nella sensibilizzazione alla diagnosi precoce del tumore alla prostata.

Per tutta la durata del mese, nei giorni e negli orari indicati nella tabella seguente, in tutti i Punti Unici di Accesso (PUA) delle Case di Comunità di ASST Sette Laghi, sarà attivo un punto informativo e di supporto dedicato allo screening della prostata.

L’iniziativa è rivolta ai cittadini di età compresa tra i 50 e i 55 anni e ha l’obiettivo di offrire un supporto concreto all’adesione al programma di screening tramite Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE).

Il personale dedicato sarà disponibile per fornire informazioni, chiarimenti e assistenza nella compilazione del questionario necessario per l’adesione.

Inoltre, nei giorni 15 e 22 novembre e il 13 dicembre, dalle 9:00 alle 15:00, in tutti i Centri vaccinali di ASST Sette Laghi saranno garantite, con accesso libero, le vaccinazioni raccomandate per le categorie a rischio e per età.

Per ulteriori informazioni in merito allo screening della prostata, si invita a consultare il seguente link: Screening gratuito del tumore alla prostata