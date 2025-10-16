Varese News

Tempo Libero

Varese

Un altro weekend di castagne al Sacro Monte: sapori e comunità

Sabato 18 e domenica 19 ottobre torna la Castagnata del Gruppo Lucine sulla balconata del Mosè, con l’obiettivo di sostenere gli addobbi natalizi del borgo storico

Castagne
Sagre, Fiere e Feste

18 Ottobre 2025 - 19 Ottobre 2025

Prosegue la festa d’autunno al Sacro Monte di Varese con un secondo fine settimana dedicato alle caldarroste e alla vita di comunità. La Castagnata del Gruppo Lucine si ripete sabato 18 ottobre (pomeriggio) e domenica 19 ottobre (tutto il giorno), ancora una volta nello scenario suggestivo della balconata del Mosè.

L’evento è un’occasione per gustare le castagne appena arrostite, passeggiare tra i vicoli del borgo e sostenere una buona causa: il ricavato sarà impiegato per acquistare nuovi addobbi natalizi che renderanno ancora più speciale il periodo delle feste.

Un appuntamento che celebra l’autunno e il senso di appartenenza, con la bellezza del Sacro Monte a fare da cornice.

16 Ottobre 2025
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews

potrebbero interessarti anche

Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.