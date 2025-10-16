Un altro weekend di castagne al Sacro Monte: sapori e comunità

Sabato 18 e domenica 19 ottobre torna la Castagnata del Gruppo Lucine sulla balconata del Mosè, con l’obiettivo di sostenere gli addobbi natalizi del borgo storico

Prosegue la festa d’autunno al Sacro Monte di Varese con un secondo fine settimana dedicato alle caldarroste e alla vita di comunità. La Castagnata del Gruppo Lucine si ripete sabato 18 ottobre (pomeriggio) e domenica 19 ottobre (tutto il giorno), ancora una volta nello scenario suggestivo della balconata del Mosè.

L’evento è un’occasione per gustare le castagne appena arrostite, passeggiare tra i vicoli del borgo e sostenere una buona causa: il ricavato sarà impiegato per acquistare nuovi addobbi natalizi che renderanno ancora più speciale il periodo delle feste.

Un appuntamento che celebra l’autunno e il senso di appartenenza, con la bellezza del Sacro Monte a fare da cornice.