Un fine settimana senza sole e con qualche pioggia

Ci attende un fine settimana all’insegna di cielo grigio e umidità ma non particolarmente freddo. Una vasta circolazione depressionaria al largo delle Isole Britanniche sospinge infatti sulle nostre regioni una perturbazione che attraverserà il nord Italia per tutto il weekend. Correnti umide e miti precedono la perturbazione e portano il calore e l’umidità del Mediterraneo verso le nostre regioni con formazione già da oggi di estesa nuvolosità sul versante Sud-alpino.

Vediamo le previsioni del Centro geofisico Prealpino di Varese per il weekend:

Venerdì 31 ottobre – Cielo nuvoloso con possibili pioviggini o deboli piogge isolate ma perlopiù asciutto. Clima mite per la stagione.

Sabato 1° novembre – Nuvoloso o molto nuvoloso. Qualche schiarita sulla bassa padana e sull’alta Valtellina. Possibili deboli piogge o pioviggini perlopiù sulle Prealpi, ma spesso asciutto. Clima mite, temperature stazionarie.

Domenica 2 novembre – Giornata grigia con cielo coperto, piogge sparse, localmente moderate sulle Prealpi e anche qualche rovescio nel pomeriggio. Sulle Alpi limite neve in calo da 2300 a 1800 m. Rinforzi di vento da SE sulle Prealpi. Miglioramento in tarda serata a partire dal Piemonte.