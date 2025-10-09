Varese News

Un incontro per riflettere sul futuro della tutela dei Giocatori d’Azzardo Patologici

L’associazione And Azzardo & Nuove Dipendenze APS invita tutti i professionisti e gli operatori mercoledì 15 ottobre all'Istituto Superiore Giovanni Falcone – Via Giacomo Matteotti, 4

L’associazione And Azzardo & Nuove Dipendenze APS invita tutti i professionisti e gli operatori che si occupano di cura e tutela delle persone con Gioco d’Azzardo Patologico (GAP) a partecipare a un incontro formativo unico dal titolo: “Legge 6/2004 – L’amministrazione di Sostegno a favore del Giocatore d’Azzardo Patologico. 21 anni dalla legge istitutiva: Pro e Contro della misura di protezione del GAP”
Quando: 15 ottobre 2025
Dove: Gallarate (VA) – presso Istituto Superiore Giovanni Falcone – Via Giacomo Matteotti, 4
Perché partecipare?
A 21 anni dalla sua introduzione, la Legge 6/2004 è ancora oggi uno strumento centrale di protezione, ma è davvero la risposta più efficace per chi vive le conseguenze del gioco d’azzardo patologico?
L’incontro sarà l’occasione per condividere esperienze e riflessioni tra professionisti di diversi settori (sociale, sanitario, educativo e legale); Analizzare punti di forza e limiti dell’Amministrazione di Sostegno; Valutare insieme come migliorare la tutela delle persone e delle famiglie colpite dal GAP.

A chi è rivolto
Assistenti Sociali, Avvocati, Educatori, Psicologi, Medici e a chiunque, ogni giorno, si prende cura dei giocatori d’azzardo patologici e delle loro famiglie.
Le parole del Responsabile dell’Evento Formativo di And Azzardo & Nuove Dipendenze APS (Avvcato Giorgio Ferrari)
«Dopo oltre vent’anni è il momento di fermarci e riflettere: l’Amministrazione di Sostegno è davvero la misura più adatta per proteggere il giocatore e i suoi cari? Con questo incontro vogliamo aprire un dialogo franco e costruttivo tra chi lavora sul campo, per immaginare insieme nuove prospettive anche alla luce delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento».
Info e contatti
Per iscrizioni e informazioni: eventoformativo15102025@gmail.com
Evento accreditato per Assistenti Sociali e Avvocati

Pubblicato il 09 Ottobre 2025
