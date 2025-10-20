Vaccinazioni antinfluenzali, oltre 41mila dosi somministrate a Varese. Domani open day gratuito al Pirellone
Cresce la prevenzione in Lombardia: superate 490.000 dosi, con un forte incremento rispetto al 2024 anche nella provincia di Varese
La provincia di Varese ha già superato le 41.700 somministrazioni di vaccino antinfluenzale nella campagna in corso, confermandosi tra i territori più attivi in Lombardia nella prevenzione stagionale. A livello regionale, le dosi totali somministrate sono 490.041, con un incremento di quasi 24mila vaccinazioni rispetto allo stesso periodo del 2024.
Un dato importante, che testimonia l’attenzione crescente verso la salute pubblica e l’efficacia della macchina organizzativa.
Martedì 21 ottobre open day gratuito al Pirellone
Per continuare a incentivare l’adesione martedì 21 ottobre dalle ore 9 alle 14, si terrà a Palazzo Pirelli a Milano un open day vaccinale gratuito. Saranno disponibili vaccini antinfluenzali, antipneumococcici e anti-Covid, con accesso libero da piazza Duca D’Aosta. Una seconda data è prevista per martedì 4 novembre.
L’iniziativa è organizzata in collaborazione con ASST Nord Milano e rappresenta un’opportunità per tutte le cittadine e i cittadini, anche varesini, che si trovano o lavorano nel capoluogo lombardo.
Campagna in crescita in tutta la Lombardia
Ecco il dettaglio delle somministrazioni per provincia al 19 ottobre:
Milano: 162.577
Brescia: 69.436
Bergamo: 52.842
Monza e Brianza: 47.077
VARESE: 41.708
Como: 30.068
Pavia: 19.105
Cremona: 16.519
Lecco: 15.968
Mantova: 14.295
Lodi: 13.529
Sondrio: 6.917
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Ferdy su L'Agenzia Formativa della Provincia di Varese risponde al grido di allarme del settore socio-sanitario
lenny54 su Colpi in testa e umiliazioni, il racconto della Flotilla a Cardano. "Ma l'attenzione deve andare a Gaza"
Luca Marzoli su Svincolo della 336 chiuso: traffico in tilt tra Cassano e Busto. E chiude anche il casello di Gallarate
gianme su Svincolo della 336 chiuso: traffico in tilt tra Cassano e Busto. E chiude anche il casello di Gallarate
axelzzz85 su Ristorni dei frontalieri: la provincia di Varese prima in Lombardia per risorse ricevute
Paolo Cottini su Passa la Tre Valli Varesine: ecco cosa prevede l'ordinanza sulle scuole di Varese, tra chiusure, bus e cambi d'orario
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.