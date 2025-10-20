Vaccinazioni antinfluenzali, oltre 41mila dosi somministrate a Varese. Domani open day gratuito al Pirellone

La provincia di Varese ha già superato le 41.700 somministrazioni di vaccino antinfluenzale nella campagna in corso, confermandosi tra i territori più attivi in Lombardia nella prevenzione stagionale. A livello regionale, le dosi totali somministrate sono 490.041, con un incremento di quasi 24mila vaccinazioni rispetto allo stesso periodo del 2024.

Un dato importante, che testimonia l’attenzione crescente verso la salute pubblica e l’efficacia della macchina organizzativa.

Martedì 21 ottobre open day gratuito al Pirellone

Per continuare a incentivare l’adesione martedì 21 ottobre dalle ore 9 alle 14, si terrà a Palazzo Pirelli a Milano un open day vaccinale gratuito. Saranno disponibili vaccini antinfluenzali, antipneumococcici e anti-Covid, con accesso libero da piazza Duca D’Aosta. Una seconda data è prevista per martedì 4 novembre.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con ASST Nord Milano e rappresenta un’opportunità per tutte le cittadine e i cittadini, anche varesini, che si trovano o lavorano nel capoluogo lombardo.

Campagna in crescita in tutta la Lombardia

Ecco il dettaglio delle somministrazioni per provincia al 19 ottobre:

Milano: 162.577

Brescia: 69.436

Bergamo: 52.842

Monza e Brianza: 47.077

VARESE: 41.708

Como: 30.068

Pavia: 19.105

Cremona: 16.519

Lecco: 15.968

Mantova: 14.295

Lodi: 13.529

Sondrio: 6.917