Varese accoglie l’autunno con il Mercato Bosino: tre giorni tra antiquariato e collezionismo

Con “Autunno al Bosino” pezzi unici e curiosità per un lungo weekend dedicato al fascino del tempo passato

Sagre, Fiere e Feste

23 Ottobre 2025 - 25 Ottobre 2025

Per il decimo anno consecutivo, il centro di Varese si prepara ad accogliere l’appuntamento più amato dagli appassionati di antiquariato e collezionismo.

Dal 23 al 25 ottobre, via Marconi ospiterà l’edizione speciale dell’Antico Mercato Bosino, che in autunno diventa “Autunno al Bosino 2025”, tre giornate dedicate alla riscoperta di oggetti rari, curiosità e pezzi di storia.

L’iniziativa, che affianca il tradizionale appuntamento della seconda domenica del mese, offrirà agli appassionati e ai frequentatori del centro storico un’occasione per passeggiare tra le bancarelle e scoprire le novità proposte dagli espositori. Dalle 8 alle 18:30, le vie della città si animeranno con stand, incontri e l’atmosfera unica che da dieci anni accompagna il Mercato Bosino.

21 Ottobre 2025
Redazione VareseNews
Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

