Varese accoglie l’autunno con il Mercato Bosino: tre giorni tra antiquariato e collezionismo

Con “Autunno al Bosino” pezzi unici e curiosità per un lungo weekend dedicato al fascino del tempo passato

Per il decimo anno consecutivo, il centro di Varese si prepara ad accogliere l’appuntamento più amato dagli appassionati di antiquariato e collezionismo.

Dal 23 al 25 ottobre, via Marconi ospiterà l’edizione speciale dell’Antico Mercato Bosino, che in autunno diventa “Autunno al Bosino 2025”, tre giornate dedicate alla riscoperta di oggetti rari, curiosità e pezzi di storia.

L’iniziativa, che affianca il tradizionale appuntamento della seconda domenica del mese, offrirà agli appassionati e ai frequentatori del centro storico un’occasione per passeggiare tra le bancarelle e scoprire le novità proposte dagli espositori. Dalle 8 alle 18:30, le vie della città si animeranno con stand, incontri e l’atmosfera unica che da dieci anni accompagna il Mercato Bosino.