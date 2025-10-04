Varesina e Castellanzese a caccia del primo successo casalingo

Tra sabato 4 e domenica 5 ottobre verranno disputate le 8 partite della sesta giornata del Girone B di Serie D. Il turno si aprirà sabato alle 20.30 con il derby veronese tra Chievo Verona e Caldiero Terme. Varesina e Castellanzese scenderanno in campo domenica alle 15. La Varesina attende a Venegono Superiore il Brusaporto per cercare la prima vittoria interna. Anche la Castellanzese non ha ancora vinto al “Provasi” e punta a sbloccarsi, anche per dare seguito allo splendido 8-0 contro la Nuova Sondrio

VARESINA – BRUSAPORTO

Dopo il pareggio, firmato da Caverzasi, arrivato nei minuti di recupero nella gara di Villa D’Almè, la Varesina è chiamata a fare una bella prestazione nella sfida casalinga contro il Brusaporto, con lo scopo di risalire la classifica e ottenere la seconda vittoria in campionato. All’Elmec Solar Stadium ci sarà la formazione gialloblù allenata da mister Maurizio Terletti, in panchina dal 2024, che arriva a questa giornata con nove punti in classifica con 3 vittorie in 5 partite. Nelle ultime due partite i bergamaschi hanno battuto lo Scanzorosciate per 3-0 e la Vogherese per 2-1. In settimana le Fenici hanno annunciato due nuovi innesti, arrivati per cercare di raddrizzare la stagione: in attacco è arrivato il classe 1999 ex Desenzano Giulio Camarlinghi, il quale lo scorso anno ha giocato 33 partite con 6 gol e 6 assist; a centrocampo è arrivato Lorenzo Andreoli, classe 2001 rimasto svincolato dal Team Altamura, con cui lo scorso anno ha collezionato 13 presenze. Tra Varesina e Brusaporto ci sono 4 precedenti con 3 vittorie rossoblù e 1 successo gialloblù. L’ultima sfida a Venegono si concluse con un punteggio di 4-0 per i padroni di casa.

CASTELLANZESE – REAL CALEPINA

I neroverdi arrivano a questa sfida dopo il clamoroso 8-0 rifilato alla Nuova Sondrio, coinciso con la prima vittoria stagionale, che ha permesso ai ragazzi allenati da mister Ivan Del Prato di salire a quota 6 punti in classifica. Nella sfida del “Provasi” contro la Real Calepina, la Castellanzese punta a dare continuità alla bella vittoria ottenuta in Valtellina. Dall’altra parte arriva la formazione di Grumello del Monte, allenata da mister Josè Inacio Joelson che in estate ha raccolto l’eredità di mister Vinicio Espinal, passato tra i professionisti alla guida della Giana Erminio. I bergamaschi hanno iniziato il campionato in maniera molto positiva, collezionando 10 punti nelle prime 5 giornate, issandosi al terzo posto in coabitazione con il Chievo. I biancazzurri arrivano da due successi consecutivi contro Pavia e Varesina. Castellanzese e Real Calepina vantano il miglior attacco del Girone B con 11 gol segnati. A Castellanza sarà dunque sfida tra bomber con Chessa e Colombo (tre gol a testa) da una parte e Zappa e Ronzoni (rispettivamente 3 e 2 gol) dall’altra. Tra le due squadre ci sono 4 precedenti con 1 vittoria neroverde, 1 pareggio e 2 successi biancazzurri. Nella stagione 2023-24 si verificarono 1 pareggio, in terra bergamasca, e 1 vittoria neroverde al “Provasi”.

6° GIORNATA – GIRONE B SERIE D

Chievo – Caldiero, Casatese – Breno, CASTELLANZESE – BRENO, Leon – Oltrepò, Pavia – Folgore Caratese, Scanzorosciate – Villa Valle, VARESINA – BRUSAPORTO, Virtus CiseranoBergamo – Milan Futuro, Vogherese – Nuova Sondrio.

Classifica

Folgore Caratese 13, Milan Futuro 11, Real Calepina e Chievo 10, Brusaporto* 9, Villa Valle*, Breno e Caldiero 7, CASTELLANZESE, Virtus CiseranoBergamo, Casatese Merate e Oltrepò** 6, Leon 5, VARESINA 4, Scanzorosciate e Pavia 3, Vogherese 2, Nuova Sondrio 0.

*= una partita in meno

**= un punto di penalizzazione