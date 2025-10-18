Varesina e Castellanzese a caccia di vittorie

Varese News

Tra sabato 18 e domenica 19 ottobre, alle 15, sono in programma le gare dell’ottava giornata del Girone B di Serie D. Le Fenici cercheranno di uscire dalla zona retrocessione, mentre i neroverdi cercheranno di ritrovare il successo

Nel fine settimana andranno di scena le partite valide per l’ottava giornata del Girone B di Serie D, che si aprirà sabato 18 ottobre con la sfida tra Chievo Verona e Oltrepò, con calcio d’inizio alle 15. Al medesimo orario Varesina e Castellanzese scenderanno in campo domenica 19 e se la vedranno, rispettivamente, contro Scanzorosciate e Brusaporto, entrambe cercano un ritorno alla vittoria. Questa sarà l’ultima domenica con calcio d’inizio alle 15: dalla prossima settimana, infatti, le gare cominceranno alle 14.30.

Scanzorosciate – Varesina
Dopo l’ennesima occasione sprecata per dare una sterzata alla stagione, le Fenici vanno a fare visita allo Scanzorosciate per cercare la seconda vittoria in campionato. Nella gara contro la Vogherese la squadra di mister Marco Spilli si è dovuta accontentare di un altro pareggio, nonostante le numerose occasioni avute nel secondo tempo per completare la rimonta, dopo che i pavesi erano andati avanti dopo appena tre giri di lancette con il gol dell’ex Varese Palazzolo. In settimana la società rossoblù ha annunciato l’ingaggio di un nuovo difensore: Tommaso Cavalli, classe 2000, rimasto svincolato dopo l’esperienza con l’Atalanta U23. Nella scorsa stagione ha militato in prestito alla Pro Patria, mentre nell’annata 2023-24 ha vestito la maglia del Mantova, conquistando la promozione in Serie B. Questo è un importante innesto perché consente alle Fenici di aggiungere un tassello di esperienza nel reparto difensivo. Dal canto suo, lo Scanzorosciate è tornato in Serie D dopo quattro anni in Eccellenza, a seguito della vittoria del Girone C della Lombardia. In questo inizio di campionato i bergamaschi, allenati da mister Alessio Del Piano, hanno ottenuto 2 vittorie 1 pareggio e 4 sconfitte, raccogliendo 7 punti, uno in più della Varesina. I giallorossi non perdono da due gare e nella scorsa giornata si sono imposti in casa del Caldiero Terme con un 2-0.

Castellanzese – Brusaporto
La squadra allenata da mister Ivan Del Prato, che tornerà in panchina dopo aver scontato un turno di squalifica, arriva dalla sconfitta per 2-1 in casa del Villa Valle, terza forza del girone, risultato che ha interrotto una striscia di due vittorie consecutive. Domenica i neroverdi torneranno al “Provasi” per provare a ottenere la terza vittoria in campionato e affronteranno il Brusaporto. I gialloblù sono fino a qui protagonisti di un buonissimo inizio di campionato, occupando la quarta posizione con 13 punti, frutto di 4 vittorie, 3 pareggi e 1 sola sconfitta. I bergamaschi sono a -3 dalla coppia di testa composta da Chievo Verona e Folgore Caratese. I neroverdi sono invece a metà classifica con 9 punti. All’interno di questa partita ci sarà il confronto tra due dei migliori realizzatori del Girone B: da una parte Mario Chessa con 5 gol e dall’altra Giorgio Siani con 4. Castellanzese e Brusaporto si affronteranno per la sesta volta: bilancio in assoluta parità con 2 successi per parte e un pareggio. Le due compagini si sono incrociate per l’ultima volta nella stagione 2023-24, quando la squadra bergamasca si impose per 2-0 tra le mura amiche, mentre al “Provasi” si verificò un pirotecnico 3-3.

8° GIORNATA – GIRONE B, SERIE D
Chievo – Oltrepò, Casatese Merate – Folgore Caratese, CASTELLANZESE – BRUSAPORTO, Leon – Real Calepina, Milan Futuro – Caldiero, Pavia – Sondrio, SCANZOROSCIATE-VARESINA, Virtus CBG-Breno, Vogherese-Villa Valle.

Classifica
Folgore Caratese e Chievo 16, Villa Valle 14, Brusaporto 13, Casatese 12, Milan Futuro * 11, Virtus CBG, Real Calepina e Oltrepò** 10, CASTELLANZESE 9, Leon 8, Breno*, Caldiero e Scanzorosciate 7, VARESINA E Vogherese 6, Pavia 3, Sondrio 0.
*= una partita in meno
**= un punto di penalizzazione

