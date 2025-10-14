Varese News

Italia/Mondo

Verona, esplode un casolare durante uno sgombero: morti tre carabinieri

Bilancio tragico a Castel d'Azzano dove era in corso uno sgombero già rinviato in altre occasioni: tre militari morti, 13 i feriti tra le forze dell'ordine. Arrestati fratello e sorella, una terza persona ricercata

esplosione castel d'azzano verona

Si è conclusa in modo tragico una operazione di sgombero in un casolare di Castel d’Azzano in provincia di Verona. Una esplosione innescata all’interno dell’edificio ha causato la morte di tre carabinieri e il ferimento di altre 13 persone tra militari e agenti di polizia.

Lo scoppio è avvenuto quando le forze dell’ordine sono entrate all’interno del casolare: la struttura è crollata investendo così le persone che si trovavano all’ingresso. L’esplosione sarebbe stata causata dal gas (rilasciato da numerose bombole) che aveva saturato alcuni ambienti. I Vigili del fuoco, già presenti sul posto, si sono occupati dell’incendio che si è sviluppato dopo l’esplosione.

Due persone, fratello e sorella di circa 60 anni, sono state arrestate sul posto; una terza persona che occupava il casolare sarebbe in fuga. Lo sgombero era stato programmato da giorni dopo vari tentativi falliti in passato proprio a causa delle minacce degli occupanti di far saltare in area l’edificio.

Per questo motivo, in questa occasione, sono stati chiamati i carabinieri dei Reparti speciali e agenti dell’Uopi, specializzati in azione antiterrorismo considerato il pericolo dell’intervento.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 14 Ottobre 2025
Leggi i commenti

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.