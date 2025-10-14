Verona, esplode un casolare durante uno sgombero: morti tre carabinieri
Bilancio tragico a Castel d'Azzano dove era in corso uno sgombero già rinviato in altre occasioni: tre militari morti, 13 i feriti tra le forze dell'ordine. Arrestati fratello e sorella, una terza persona ricercata
Si è conclusa in modo tragico una operazione di sgombero in un casolare di Castel d’Azzano in provincia di Verona. Una esplosione innescata all’interno dell’edificio ha causato la morte di tre carabinieri e il ferimento di altre 13 persone tra militari e agenti di polizia.
Lo scoppio è avvenuto quando le forze dell’ordine sono entrate all’interno del casolare: la struttura è crollata investendo così le persone che si trovavano all’ingresso. L’esplosione sarebbe stata causata dal gas (rilasciato da numerose bombole) che aveva saturato alcuni ambienti. I Vigili del fuoco, già presenti sul posto, si sono occupati dell’incendio che si è sviluppato dopo l’esplosione.
Due persone, fratello e sorella di circa 60 anni, sono state arrestate sul posto; una terza persona che occupava il casolare sarebbe in fuga. Lo sgombero era stato programmato da giorni dopo vari tentativi falliti in passato proprio a causa delle minacce degli occupanti di far saltare in area l’edificio.
Per questo motivo, in questa occasione, sono stati chiamati i carabinieri dei Reparti speciali e agenti dell’Uopi, specializzati in azione antiterrorismo considerato il pericolo dell’intervento.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Paolo Cottini su Passa la Tre Valli Varesine: ecco cosa prevede l'ordinanza sulle scuole di Varese, tra chiusure, bus e cambi d'orario
Bustocco-71 su Arrivano le barriere antirumore in A8, lo svincolo di Gallarate chiude per dieci mesi
Felice su Dopo la sentenza sul Mottarone il racconto delle mamme di Silvia e Alessandro: “Per noi non è giustizia”
Felice su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.