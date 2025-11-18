1200 atleti da 20 nazioni: a San Vittore Olona torna lo spettacolo della “Cinque Mulini”
Presentata in Regione l'edizione numero 93 della leggendaria corsa campestre "Cinque Mulini" in programma domenica 23 novembre a San Vittore Olona
Presentata a Palazzo Lombardia l’edizione numero 93 della leggendaria corsa campestre “Cinque Mulini” in programma domenica 23 novembre a San Vittore Olona.
Alla conferenza stampa hanno partecipato il sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani Federica Picchi, il sindaco di San Vittore Olona, Marco Zerboni, e l’intera squadra organizzativa dell’Unione Sportiva San Vittore Olona 1906, insieme ai vertici del movimento atletico nazionale e regionale.
“La Cinque Mulini – ha sottolineato Federica Picchi – è un patrimonio sportivo e identitario della Lombardia e dell’Italia. Una gara che, da oltre novant’anni, senza interruzioni, rappresenta coraggio, passione e radicamento sul territorio. Regione Lombardia continuerà a sostenere eventi che sanno unire storia, competizione e capacità organizzativa, valorizzando le società sportive che, come l’Unione Sportiva San Vittore Olona, custodiscono e rinnovano tradizioni di straordinario valore”.
“La presenza degli atleti più forti del panorama internazionale e italiano – ha sottolineato – conferma la solidità e l’autorevolezza di questa manifestazione a livello sportivo, unica corsa campestre italiana inserita nel World Athletics Cross Country Tour Gold. La Cinque Mulini non è soltanto una gara, ma un’esperienza sportiva unica, che coinvolge le comunità locali, i giovani e le nuove generazioni di atleti. Con più di 1200 atleti partecipanti da 20 nazioni e più di 10mila spettatori lungo il percorso, la Cinque Mulini ha una ricaduta stimata sul territorio di più di 1 milione tra ospitalità, ristorazione e servizi”.
“È considerata una delle corse campestri più affascinanti al mondo – ha concluso – continua a rappresentare una sintesi perfetta tra tradizione, spettacolo sportivo e identità territoriale. Il sostegno di Regione Lombardia, del Comune di San Vittore Olona e degli sponsor conferma l’importanza di una manifestazione che, dal 1933, racconta lo sport nella sua forma più genuina”.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Claudio Pilotti su Il disastro del Campo dei fiori finalista con ANSO al premio AICA con il progetto «Scrivo da un paese che non esiste»
Felice su In 15 anni calano del 50% le nascite nell’alto Varesotto: un convegno per ripensare l’infanzia e la genitorialità
Viacolvento su Pace fatta tra commercianti e Comune di Cavaria: "Il sindaco non ha responsabilità"
Felice su "Togliete quelle pellicole: il viaggio in treno è anche il nostro bellissimo panorama"
Felice su Abbandona rifiuti nei boschi della Linea Cadorna: multa da 4.500 euro ad un 60enne
Alfaman su "Togliete quelle pellicole: il viaggio in treno è anche il nostro bellissimo panorama"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.