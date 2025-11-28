A Arcisate il sindaco Centorrino apre le porte del suo ufficio per rispondere ai dubbi sulla Tari
Giovedì 11 dicembre e giovedì 18 dicembre, dalle 9.00 alle 12.00, il primo cittadino sarà a disposizione senza appuntamento per tutti coloro che necessitano di chiarimenti sul tributo
Il Comune di Arcisate apre le porte ai cittadini con due momenti di ascolto dedicati interamente alla TARI. Il sindaco Antonino Centorrino sarà infatti a disposizione giovedì 11 dicembre e giovedì 18 dicembre, dalle 9.00 alle 12.00, per incontrare tutti coloro che necessitano di chiarimenti sul tributo.
Gli incontri si svolgeranno nell’ufficio del sindaco e non richiedono appuntamento: un’occasione per ricevere informazioni dirette, sciogliere eventuali dubbi e ottenere supporto sulle pratiche legate alla tassa rifiuti.
