A Daverio lo spettacolo di danza “Il Gesto Sottile”

Spettacolo di danza di e con Priscilla Pizziol

“Il gesto sottile” è un momento in cui il linguaggio del corpo incontra quello dell’ascolto intrecciando pratica e creazione. Un invito ad abitare il corpo come spazio di scoperta. Un approccio basato sul movimento consapevole come via per affinare la percezione, migliorare la qualità del gesto e ampliare la nostra capacità di apprendimento.

Questo è anche il principio fondamentale del metodo Feldenkrais®. Durante questa serata, attraverso lo spettacolo, un’esperienza pratica e una breve lecture, sarà possibile avvicinarsi a questo metodo di autoeducazione che ci insegna a riconoscere le nostre abitudini motorie, a risvegliare l’intelligenza del corpo e ad aprirci a nuove possibilità di movimento, leggerezza e presenza.

