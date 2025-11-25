A Lecce il Presidente Mattarella ha aperto l’assemblea delle Province Italiane: Varese presente

Si è aperta a Lecce la 38ª Assemblea Nazionale delle Province Italiane, un momento di confronto che riunisce delegati da tutta Italia per discutere il ruolo delle Province e le nuove sfide delle autonomie locali.

Per la Provincia di Varese è presente il Presidente Marco Magrini.

Nel prestigioso Teatro Apollo di Lecce, i saluti istituzionali del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, hanno dato il via all’incontro di una due giorni densa di confronti sui temi all’ordine di giorno del confronto politico istituzionale tra Governo, Parlamento, Province, Comuni e Regioni

La cerimonia alla presenza del Presidente della Repubblica

Questa mattina, alle ore 11, si è aperta la cerimonia con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e la relazione del Presidente di UPI Pasquale Gandolfi. A seguire gli interventi di saluto delle autorità locali, Michele Emiliano, Presidente della Regione Puglia, Adriana Poli Bortone, Sindaco di Lecce e Fabio Tarantino, Presidente della Provincia di Lecce.

I lavori del pomeriggio

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 15,30, si sono svolti i panel riservati alla riflessione sulla Legge di Bilancio 2026, sul PNRR e gli investimenti per le scuole superiori e sul ruolo della Provincia nella transizione digitale. Ampio spazio poi al confronto con gli esponenti del Parlamento e dei partiti politici, con la presenza dei senatori Francesco Boccia, Presidente del Gruppo PD e Maurizio Gasparri, Presidente del Gruppo FI, e dei responsabili enti locali dei partiti: Davide Baruffi per il PD, Pierluigi Biondi per FDI e Stefano Locatelli per la Lega.

La seconda giornata

La seconda giornata, invece, vedrà la presenza del Ministro Paolo Zangrillo e del Vicepresidente della Commissione Europea, Raffele Fitto.

Si parlerà di politiche a favore delle aree interne, dell’innovazione nella PA con la presentazione del progetto Province&Comuni, con un focus centrale dedicato alle riforme delle autonomie con la presenza del Presidente di ANCI, Gaetano Manfredi, del Presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga e del Presidente di ALI Roberto Gualtieri. Il dibattito vedrà anche il contributo del Sottosegretario al Ministero dell’Interno Wanda Ferro.